Авдіївку знову обстріляли, - ФОТО
"Близько 6-30 одна із мін влучила по житловому кварталу на околиці Авдіївки. За попередньою інформацією, це міна 120 мм. Фактично в тому районі люди вже давно не живуть, тому ніхто н постраждав", - повідомив речник прес-центру АТО Антон Миронович, інформує "Українська правда".
За словами Шиман, в результаті обстрілу пошкоджено 3 будинки по вулиці Спортивній.
Фото:facebook.com/vzgshiman
З початку року в місті пошкоджено більше 500 (!) осель - житлових будинків та квартир - мирних жителів, - повідомила на своїй сторінці Facebook речник поліції Донецької області Наталя Шиман
Фото:facebook.com/vzgshiman
Нагадаємо, Управління поліції у Донецькій області повідомляє, що з січня 2017 року в результаті обстрілу бойовиками Авдіївки загинуло дев'ять мирних жителів, поранення отримала 21 людина.
Зазначимо, за минулу добу терористи 43 рази відкривали вогонь по позиціям української армії на Донбасі
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