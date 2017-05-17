Авдіївку знову обстріляли, - ФОТО

З початку року в місті пошкоджено більше 500 (!) осель - житлових будинків та квартир - мирних жителів

В Авдіївці в результаті обстрілу бойовиків пошкоджено три будинки по вулиці Спортивній, постраждалих немає.

"Близько 6-30 одна із мін влучила по житловому кварталу на околиці Авдіївки. За попередньою інформацією, це міна 120 мм. Фактично в тому районі люди вже давно не живуть, тому ніхто н постраждав", - повідомив речник прес-центру АТО Антон Миронович, інформує "Українська правда".

За словами Шиман, в результаті обстрілу пошкоджено 3 будинки по вулиці Спортивній.



Фото:facebook.com/vzgshiman

З початку року в місті пошкоджено більше 500 (!) осель - житлових будинків та квартир - мирних жителів, - повідомила на своїй сторінці Facebook речник поліції Донецької області Наталя Шиман

Фото:facebook.com/vzgshiman

Нагадаємо, Управління поліції у Донецькій області повідомляє, що з січня 2017 року в результаті обстрілу бойовиками Авдіївки загинуло дев'ять мирних жителів, поранення отримала 21 людина.

Зазначимо, за минулу добу терористи 43 рази відкривали вогонь по позиціям української армії на Донбасі