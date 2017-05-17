З початку року в результаті обстрілу загинуло дев'ять жителів Авдіївки Пошкоджено понад 500 приватних будинків і квартир

Управління поліції у Донецькій області повідомляє, що з січня 2017 року в результаті обстрілу бойовиками Авдіївки загинуло дев'ять мирних жителів, поранення отримала 21 людина.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В результаті обстрілу було пошкоджено понад 500 приватних будинків і квартир, йдеться у повідомленні. Раніше повідомлялося, що під час обстрілу Авдіївки ввечері 16 травня був повністю зруйнований житловий будинок. Нагадаємо, в результаті артобстрілу бойовиків 13 травня в Авдіївці загинули чотири дорослих члена сім'ї, один поранений, двоє неповнолітніх дітей вижили. Спецпредставник ОБСЄ в Мінську Мартін Сайдик назвав останні дні на Донбасі одними з найбільш смертоносних. Нагадаємо, що внаслідок обстрілу бойовиками приватного сектору Авдіївки загинули четверо мирних мешканців і один отримав важкі поранення. Згодом голова поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін опублікував фото будинку в приватному секторі Авдіївки, на подвір'ї якого в суботу, 13 травня, внаслідок обстрілу загинули четверо мирних мешканців. Через цю подію Президент Петро Порошенко навіть скасував своє перебування на фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у суботу.

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