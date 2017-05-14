CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГолова поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін опублікував фото будинку в приватному секторі Авдіївки, на подвір'ї якого в суботу, 13 травня, внаслідок обстрілу загинули четверо мирних мешканців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аброськін показав обстріляний будинок в Авдіївці, де загинули четверо цивільних, - ФОТО
Сиротами лишилися дві дівчинки 6 і 7 років
Фото: Facebook В'ячеслав Аброськін
Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
Внаслідок обстрілу бойовиками приватного сектору Авдіївки загинули четверо мирних мешканців і один отримав важкі поранення.
Фото: Facebook В'ячеслав Аброськін
Сиротами лишилися дві дівчинки 6 і 7 років.
Через цю подію Президент Петро Порошенко навіть скасував своє перебування на фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у суботу.
Нагадаємо, що ситуація у зоні проведення АТО впродовж минулої доби ускладнилась. Російсько-терористичні війська 61 раз відкривали вогонь по позиціях ЗС України вздовж усієї лінії розмежування.
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