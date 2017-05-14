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Аброськін показав обстріляний будинок в Авдіївці, де загинули четверо цивільних, - ФОТО

Сиротами лишилися дві дівчинки 6 і 7 років
Голова поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін опублікував фото будинку в приватному секторі Авдіївки, на подвір'ї якого в суботу, 13 травня, внаслідок обстрілу загинули четверо мирних мешканців.
Аброськін показав обстріляний будинок в Авдіївці, де загинули четверо цивільних, - ФОТО Фото: Facebook В'ячеслав Аброськін

Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Внаслідок обстрілу бойовиками приватного сектору Авдіївки загинули четверо мирних мешканців і один отримав важкі поранення.


Фото: Facebook В'ячеслав Аброськін

Сиротами лишилися дві дівчинки 6 і 7 років.

Через цю подію Президент Петро Порошенко навіть скасував своє перебування на фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у суботу.

Нагадаємо, що ситуація у зоні проведення АТО впродовж минулої доби ускладнилась. Російсько-терористичні війська 61 раз відкривали вогонь по позиціях ЗС України вздовж усієї лінії розмежування.

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14 05 2017 10:40
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