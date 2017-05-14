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Штаб АТО заявляє про ускладнення ситуація на Донбасі

За минулу добу загинули четверо цивільних та поранено стільки ж військовослужбовців
Ситуація у зоні проведення АТО впродовж минулої доби ускладнилась. Російсько-терористичні війська 61 раз відкривали вогонь по позиціях ЗС України вздовж усієї лінії розмежування.
Штаб АТО заявляє про ускладнення ситуація на Донбасі Фото: espreso.tv

Приморський напрямок. 33 рази бойовики відкривали вогонь по наших опорних пунктах на цій ділянці лінії фронту. Опорні пункти сил АТО в районі Водяного противник обстрілював із мінометів калібру 120 мм та ствольної артилерії калібру 122 мм. Околиці цього ж населеного пункту, а також Широкиного, опинилися під ворожим вогнем з озброєння БМП, 82-мм мінометів та стрілецької зброї. Біля Гнутового бойовики били з зенітної установки. Також незаконні збройні формування обстріляли наші позиції поблизу Миколаївки, Павлополя та Чермалика з використанням стрілецької зброї, гранатометів, великокаліберних кулеметів, подекуди мінометів калібру 82 мм. З озброєння БМП та мінометів калібрів 120 й 82 мм ворогом знову були обстріляні захисники Мар'їнки, інфорує прес-центр штабу АТО.

Луганський напрямок. Тут впродовж минулої доби зафіксовано 8 епізодів застосування бойовиками зброї. Пізно ввечері російсько-терористичні війська били по українських позиціях поблизу Новозванівки з 122-мм ствольної артилерії та мінометів калібру 82 мм. З 120-мм та 82-мм мінометів, а також озброєння танку, противник обстрілював наші опорні пункти в районі Троїцького. Неподалік Кримського бандити також вели вогонь з мінометів калібру 82 мм й озброєння БМП.

Донецький напрямок. На цій ділянці проросійські бандформування найбільш активно обстрілювали наших воїнів в районі Авдіївки та на Світлодарській дузі. Всього 20 таких випадків. Зокрема, передмістя Авдіївки бойовики методично обстрілювали з стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібру 82 та 120 мм. А під час обстрілу противником цього населеного пункту з артилерійської системи калібру 122 мм один снаряд влучив у будинок мирних мешканців, в результаті чого четверо цивільних осіб загинули на місці, одного місцевого мешканця було важко поранено. В районі Новолуганського НЗФ обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї, гранатометів, 120-мм мінометів, а також здійснили вогневий наліт із застосуванням РСЗО БМ-21 "Град". На цьому ж напрямку під вогонь бойовиків потрапили опорні пункти сил АТО поблизу Пісків, Верхньоторецького, Кам'янки, Зайцевого, Луганського та Троїцького. Противник застосовував практично весь спектр стрілецького озброєння та гранатометів, подекуди - міномети калібрів 82 та 120 мм, озброєння бойових машин піхоти.

Внаслідок обстрілів впродовж минулої доби четверо військовослужбовців ЗС України отримали поранення.

Підрозділи сил АТО давали гідну відсіч ворогу та залишають за собою право негайно відкривати вогонь для придушення вогневих засобів противника, заради збереження життя та здоров'я українських воїнів й місцевих мешканців.

Нагадаємо, що волонтер Діана Макарова заявила, що військовослужбовець Збройних сил України Тарас Гап'як, якого оголосили дезертиром, насправді не є перебіжчиком, а потрапив у полон.

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14 05 2017 10:20
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