Волонтерка переконує, що боєць Гап'як не здавався у полон бойовиків "ЛНР"

Волонтер Діана Макарова заявила, що військовослужбовець Збройних сил України Тарас Гап'як, якого оголосили дезертиром, насправді не є перебіжчиком, а потрапив у полон.

На своїй сторінці у Facebook вона написала, що займається цією справою другий місяць (Гап'як пропав ще наприкінці березня, але штаб АТО повідомив про нього лише 12 травня) і може представити іншу версію події, яка відрізняється від офіційної.

Зі слів неназваних свідків Макарова стверджує, що Гап'як разом з іншими військовослужбовцями, будучи в нетверезому стані, пішов "повоювати", відбився від своїх, і потрапив у полон до "ЛНР".

"Третій рік під вогнем противника, не завжди маючи можливість відповісти вогнем на обстріл, адже у нас Мінськ, наша справа ховатися в бліндажі і перечікувати обстріл. У хлопців зірвало дах. Був алкоголь. Напевно, чимало. І хлопці, випивши, вирішили піти воювати. Вони спокійно пройшли ту страшну лінію фронту, за яку нам забороняє заступати проклятий Мінськ, пройшли в окопи противника, які виявилися порожніми. Хлопці стріляли в небо. Хлопці встановили прапор України над тією позицією, яка була, виявляється, такою нескладною. А Тарас пішов далі. Без документів, без речей. Всього з одним ріжком до автомата. І потрапив в полон", - написала вона.

На думку волонтера, військові оголосили Гап'яка дезертиром просто тому, що їм так було простіше.

Нагадаємо, що "народна міліція ЛНР" 11 травня виклала в інтернет запис, на якому чоловік у військовій формі, який представився як військовослужбовець Збройних сил України Тарас Гап'як, розповідає, що добровільно здався в полон через погані умови служби в армії.

12 травня штаб АТО підтвердив, що чоловік на відео - сержант військової служби за контрактом Тарас Гап'як. Стверджується, що Військова служба правопорядку "ретельно вивчила" інцидент і направила матеріали службового розслідування у військову прокуратуру для ухвалення правового рішення за статтею 430 КК (добровільна здача в полон).