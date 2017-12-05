Штаб АТО підтвердив, що український військовий добровільно здався в полон "ЛНР", - ВІДЕО

Так звана "народна міліція ЛНР" 11 травня виклала в інтернет запис, на якому чоловік у військовій формі, який представився як військовослужбовець Збройних Сил України Тарас Гап'як, розповідає, що добровільно здався в полон бойовиків через погані умови служби в армії.

Штаб АТО в п'ятницю, 12 травня, підтвердив, що чоловік на відео - сержант військової служби за контрактом Тарас Гап'як.

"За попередньою інформацією було встановлено, що він самовільно залишив місце служби наприкінці березня цього року. За цим фактом було проведено службове розслідування, а також направлено повідомлення у військову прокуратуру і у Військову службу правопорядку. Після ретельного вивчення інциденту, який стався наприкінці березня, й усіх обставин військовослужбовець був позбавлений військового звання "сержант" згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні штабу АТО.

Матеріали службового розслідування направлено у військову прокуратуру для прийняття правового рішення за статтею 430 КК (добровільна здача в полон).

Нагадаємо, що один із бійців в зоні проведення АТО підірвав себе, щоб не здатись в полон бойовиків.