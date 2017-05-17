Бойовики гатять з танків у зоні АТО, втрат серед військових не було
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
На Приморському напрямку терористи зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів обстріляли позиції ЗСУ в районі населених пунктів Широкине, Водяне, Павлополь та Гнутове. Ворог вів огонь поблизу Широкиного та Водяного з озброєння БМП, а неподалік Павлополя - з мінометів калібру 82 мм. В районі Мар'їнки терористи застосовували великокаліберні кулемети, а біля Красногорівки - 82-мм міномети та протитанковий ракетний комплекс.
На Донецькому напрямку під обстріли потрапила Авдіївка. ЇЇ передмістя та деякі позиції південніше бойовики обстрілювали із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів й озброєння танку. При цьому одна ворожа міна калібру 120 мм знову влучила у житловий квартал Авдіївки, втім ніхто не постраждав. Окупанти гатили з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї біля Верхньоторецького. Позиції військових поблизу Новолуганського зазнали обстрілів з озброєння БМП. А неподалік селища Травневе вороги били з 120-мм мінометів.
Терористи вісім разів відкривали вогонь на Луганському напрямку. Вони обстріляли опорні пункти поблизу Кримського, Трьохізбенки та Кряківки зі 120-мм мінометів, а також застосовували стрілецьку зброю, гранатомети і міномети калібру 82 мм. А один з опорних пунктів сил АТО неподалік Малинового був обстріляний ворогом зі стрілецької зброї.
"Впродовж минулої доби втрат серед військовослужбовців ЗС України не було", - наголосили у штабі.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України в зоні проведення АТО. Внаслідок бойових дій поранення отримали двоє українських військовослужбовців.
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