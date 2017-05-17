Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Бойовики гатять з танків у зоні АТО, втрат серед військових не було

Терористи зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів обстріляли позиції ЗСУ в районі населених пунктів Широкине, Водяне, Павлополь та Гнутове
За минулу добу терористи 43 рази відкривали вогонь по позиціям української армії на Донбасі
Бойовики гатять з танків у зоні АТО, втрат серед військових не було Фото: depo.ua

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

На Приморському напрямку терористи зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів обстріляли позиції ЗСУ в районі населених пунктів Широкине, Водяне, Павлополь та Гнутове. Ворог вів огонь поблизу Широкиного та Водяного з озброєння БМП, а неподалік Павлополя - з мінометів калібру 82 мм. В районі Мар'їнки терористи застосовували великокаліберні кулемети, а біля Красногорівки - 82-мм міномети та протитанковий ракетний комплекс.

На Донецькому напрямку під обстріли потрапила Авдіївка. ЇЇ передмістя та деякі позиції південніше бойовики обстрілювали із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів й озброєння танку. При цьому одна ворожа міна калібру 120 мм знову влучила у житловий квартал Авдіївки, втім ніхто не постраждав. Окупанти гатили з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї біля Верхньоторецького. Позиції військових поблизу Новолуганського зазнали обстрілів з озброєння БМП. А неподалік селища Травневе вороги били з 120-мм мінометів.

Терористи вісім разів відкривали вогонь на Луганському напрямку. Вони обстріляли опорні пункти поблизу Кримського, Трьохізбенки та Кряківки зі 120-мм мінометів, а також застосовували стрілецьку зброю, гранатомети і міномети калібру 82 мм. А один з опорних пунктів сил АТО неподалік Малинового був обстріляний ворогом зі стрілецької зброї.

"Впродовж минулої доби втрат серед військовослужбовців ЗС України не було", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України в зоні проведення АТО. Внаслідок бойових дій поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 05 2017 06:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.