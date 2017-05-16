Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

За добу зафіксовано 37 обстрілів, двоє українських військових отримали поранення, - штаб

На приморському напрямку бойовики найчастіше обстрілювали опорні пункти сил АТО в районі Широкиного
За добу бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України в зоні проведення АТО. Внаслідок бойових дій поранення отримали двоє українських військовослужбовців.
За добу зафіксовано 37 обстрілів, двоє українських військових отримали поранення, - штаб Фото: e-news.su

На приморському напрямку зафіксовано 12 обстрілів. Тут бойовики найчастіше обстрілювали опорні пункти сил АТО в районі Широкиного. Проте здебільшого використовували стрілецьку зброю. Неподалік Гнутового вони били з автоматичних станкових гранатометів. А на ділянці лінії розмежування, що розташована ближче до тимчасово окупованого Донецька, противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по наших позиціях поблизу Красногорівки та Новомихайлівки.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

На донецькому напрямку бандформування здійснили найбільше обстрілів підрозділів сил АТО. Найчастіше обстрілювали позиції на околиці Авдіївки. Використовували 82-мм міномети, озброєння БМП, гранатомети та стрілецьку зброю. З таких же засобів ураження бойовики вчора ввечері вели вогонь по українських позиціях в районі Пісків, Верхньотороцекого, Новгородського, Майорська та Зайцевого. Окрім того, біля Зайцевого незаконні збройні формування били з 120-мм мінометів.

Впродовж доби на Луганському напрямку зафіксовано 10 епізодів застосування бойовиками зброї. В тім, саме на цьому напрямку противник найбільш активно використовував артилерійські системи калібру більше 100 мм. Так, ввечері вони били зі 120-мм мінометів по українських опорних пунктах поблизу Новозванівки, Новоолександрівки та Троїцького. Неподалік Троїцького бойовики також застосували ствольну артилерію калібру 122 мм. Водночас, в районі цих же населених пунктів противник вів вогонь і з легшого озброєння - гранатометів, кулеметів та мінометів калібру 82 мм.

Нагадаємо, раніше спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартін Сайдік заявив, що дні травневих свят були одними з найбільш смертоносних на Донбасі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 05 2017 07:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.