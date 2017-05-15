Дні травневих свят були одними з найбільш смертоносних на Донбасі, - Сайдік
"Минулі святкові дні стали одними з найбільш смертоносних за дуже довгий час. Те, що сталося, - абсолютно неприпустимо. Безневинні мирні люди стали жертвами застосування важкої артилерії, яка повинна була бути давно уже виведена", - зазначив Сайдік, інформує "Інтерфакс-Україна".
Він також повідомив, що підгрупа з безпеки Тристоронньої групи заслухала доповідь про проведення внутрішнього розслідування у зв'язку з підривом автомобіля СММ ОБСЄ.
"Цей кричущий інцидент, а також ряд інших ситуацій зайвий раз підкреслює вимогу до всіх сторін поважати мандат місії і забезпечувати безпеку її персоналу", - підкреслив спецпредставник.
"Цей інцидент також нагадав нам про невідкладну необхідність розмінування. Для чого повинні бути надані карти із зазначенням місць розташування мін. Ці карти необхідні в тому числі для розмітки і відмежування місць з мінами для забезпечення безпеки місцевого населення", - сказав він.
Нагадаємо, тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі завершила засідання в Мінську.
В рамках підгрупи з безпеки, і на засіданні ТКГ порушувалося питання безпеки співробітників місії ОБСЄ на Донбасі.
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