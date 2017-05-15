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Дні травневих свят були одними з найбільш смертоносних на Донбасі, - Сайдік

Підгрупа з безпеки Тристоронньої групи заслухала доповідь про проведення внутрішнього розслідування у зв'язку з підривом автомобіля ПММ ОБСЄ
Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартін Сайдік назвав неприпустимим недотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
Дні травневих свят були одними з найбільш смертоносних на Донбасі, - Сайдік Фото: google.com

"Минулі святкові дні стали одними з найбільш смертоносних за дуже довгий час. Те, що сталося, - абсолютно неприпустимо. Безневинні мирні люди стали жертвами застосування важкої артилерії, яка повинна була бути давно уже виведена", - зазначив Сайдік, інформує "Інтерфакс-Україна".

Він також повідомив, що підгрупа з безпеки Тристоронньої групи заслухала доповідь про проведення внутрішнього розслідування у зв'язку з підривом автомобіля СММ ОБСЄ.

"Цей кричущий інцидент, а також ряд інших ситуацій зайвий раз підкреслює вимогу до всіх сторін поважати мандат місії і забезпечувати безпеку її персоналу", - підкреслив спецпредставник.

"Цей інцидент також нагадав нам про невідкладну необхідність розмінування. Для чого повинні бути надані карти із зазначенням місць розташування мін. Ці карти необхідні в тому числі для розмітки і відмежування місць з мінами для забезпечення безпеки місцевого населення", - сказав він.

Нагадаємо, тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі завершила засідання в Мінську.

В рамках підгрупи з безпеки, і на засіданні ТКГ порушувалося питання безпеки співробітників місії ОБСЄ на Донбасі.

Основне питання порядку денного - підсумки верифікації осіб, які вчинили злочини, але яких можна помилувати в рамках законодавства заради звільнення українських заручників.

 

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15 05 2017 20:50
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