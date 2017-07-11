CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІталійські прокурори ініціювали розслідування загибелі 26 жінок з Нігерії, чиї тіла були виявлені в човні мігрантів біля берегів Італії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тіла 26 жінок з Нігерії виявили біля берегів Італії
Середній вік загиблих - 14-18 років
Фото: АР
"Є підозри, що вони, можливо, піддалися сексуальному насильству і були вбиті при спробі перетнути Середземне море", - пише ВВС. Середній вік загиблих - 14-18 років.
У виявленому човні всього перебувало 64 мігранта. В даний час поліція проводить розслідування.
Нагадаємо, 17 жовтня у Середземному морі човен з мігрантами зіткнувся з допоміжним судном туніського флоту Zarzis біля острова Керкенна. В результаті загинули 34 людини.
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07 11 2017 11:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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