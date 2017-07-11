Тіла 26 жінок з Нігерії виявили біля берегів Італії

Італійські прокурори ініціювали розслідування загибелі 26 жінок з Нігерії, чиї тіла були виявлені в човні мігрантів біля берегів Італії.

"Є підозри, що вони, можливо, піддалися сексуальному насильству і були вбиті при спробі перетнути Середземне море", - пише ВВС. Середній вік загиблих - 14-18 років.

У виявленому човні всього перебувало 64 мігранта. В даний час поліція проводить розслідування.