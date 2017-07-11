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Тіла 26 жінок з Нігерії виявили біля берегів Італії

Середній вік загиблих - 14-18 років
Італійські прокурори ініціювали розслідування загибелі 26 жінок з Нігерії, чиї тіла були виявлені в човні мігрантів біля берегів Італії.
Тіла 26 жінок з Нігерії виявили біля берегів Італії Фото: АР

"Є підозри, що вони, можливо, піддалися сексуальному насильству і були вбиті при спробі перетнути Середземне море", - пише ВВС. Середній вік загиблих - 14-18 років.

У виявленому човні всього перебувало 64 мігранта. В даний час поліція проводить розслідування.

Нагадаємо, 17 жовтня у Середземному морі човен з мігрантами зіткнувся з допоміжним судном туніського флоту Zarzis біля острова Керкенна. В результаті загинули 34 людини.
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07 11 2017 11:47
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