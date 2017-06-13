Тіллерсон пропонує стабілізувати відносини з Росією

Держсекретар США Рекс Тіллерсон охарактеризував відносини з Москвою як "найгірші" за всі часи й зазначив, що країни повинні поліпшувати взаємини

Про це він заявив під час слухань у комітеті Сенату США з питань міжнародних відносин, повідомляє "Укрінформ".

"Наші відносини перебувають на найнижчому за весь час рівні, й вони дедалі погіршуються. Наша мета полягає в тому, щоб їх стабілізувати", - заявив глава Державного департаменту США.

При цьому він наголосив, що обидві сторони працюють за кількома напрямами, щоб установити основу для поновлення робочих відносин з деяких питань із російським урядом, у яких зацікавлені саме США.

"Ми докладаємо зусиль безпосередньо щодо Сирії. Вони, я би сказав, є прогресивними, мають позитивний розвиток, але поки що зарано говорити про якісь здобутки", - навів один із прикладів глава Держдепу.

Тіллерсон також зауважив, що американська сторона і Росія встановили "відкриті канали" спілкування, які хотілося би зберегти. Тому, за його словами, крім запровадження нових санкцій США мають проявити гнучкість у відносинах з Москвою.

Як повідомляв iPress.ua, американські сенатори-демократи і республіканці готові до угоди з посилення антиросійських санкцій.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Росія повинна нести відповідальність за свої дії в Криму і на Донбасі, і виконувати Мінські угоди.