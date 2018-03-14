ПОЛІТИКА НОВИНИЗвільнений з посади держсекретаря США Рекс Тіллерсон під час своєї прощальної промови заявив про необхідність дипломатичної співпраці Вашингтона з партнерами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тіллерсон у прощальній промові нагадав про необхідність відповісти на дії Росії
Рекс Тіллерсон наголосив на важливості кроків у відповідь на дії Росії
Фото: EPA/UPG
Він додав, що перед Вашингтоном попереду ще багато роботи, щоб відповісти на "тривожну поведінку та дії" Росії, повідомляє DW.
"Сила лідерства США починається з дипломатії. Ніщо не є можливим без партнерів та союзників", - сказав Тіллерсон.
Крім того, за його словами, зусилля США щодо тиску на Північну Корею спрацювали краще, ніж очікувалося.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп прийняв рішення відправити у відставку держсекретаря США Рекса Тіллерсона, замінивши його екс-директором ЦРУ Майком Помпео.
Згодом Дональд Трамп в ефірі телеканалу CBS News прокоментував відставку Рекса Тіллерсона визнавши, що у них були розбіжності в тому числі з приводу угоди з Іраном.
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14 03 2018 08:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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