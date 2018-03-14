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Тіллерсон у прощальній промові нагадав про необхідність відповісти на дії Росії

Рекс Тіллерсон наголосив на важливості кроків у відповідь на дії Росії
Звільнений з посади держсекретаря США Рекс Тіллерсон під час своєї прощальної промови заявив про необхідність дипломатичної співпраці Вашингтона з партнерами.
Тіллерсон у прощальній промові нагадав про необхідність відповісти на дії Росії Фото: EPA/UPG

Він додав, що перед Вашингтоном попереду ще багато роботи, щоб відповісти на "тривожну поведінку та дії" Росії, повідомляє DW.

"Сила лідерства США починається з дипломатії. Ніщо не є можливим без партнерів та союзників", - сказав Тіллерсон.

Крім того, за його словами, зусилля США щодо тиску на Північну Корею спрацювали краще, ніж очікувалося.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп прийняв рішення відправити у відставку держсекретаря США Рекса Тіллерсона, замінивши його екс-директором ЦРУ Майком Помпео.

Згодом Дональд Трамп в ефірі телеканалу CBS News прокоментував відставку Рекса Тіллерсона визнавши, що у них були розбіжності в тому числі з приводу угоди з Іраном.

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14 03 2018 08:23
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