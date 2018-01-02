CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Львівщині у лісі поблизу військової частини знайшли повішеним 26-річного військовослужбовця.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тіло 26-річного військового знайшли повішеним у лісі на Львівщині
Загиблий мав звання молодшого лейтенанта
Фото: 24tv.ua
Про це повідомила речниця військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак, інформує УНІАН.
За її словами, тіло військового знайшли перехожі зранку 1 лютого. Загиблий мав звання молодшого лейтенанта.
Як додав депутат Львівської міської ради, це сталося на околиці Яворова поблизу військової частини А-0998. На місці працює поліція, яка досліджує обставини загибелі чоловіка.
Нагадаємо, у Сєвєродонецьку під час несення служби з охорони адміністративної будівлі Апеляційного суду Луганської області покінчив життя самогубством 22-річний військовослужбовець Національної гвардії України.
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01 02 2018 13:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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