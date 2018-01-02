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Тіло 26-річного військового знайшли повішеним у лісі на Львівщині

Загиблий мав звання молодшого лейтенанта
На Львівщині у лісі поблизу військової частини знайшли повішеним 26-річного військовослужбовця.
Тіло 26-річного військового знайшли повішеним у лісі на Львівщині Фото: 24tv.ua

Про це повідомила речниця військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак, інформує УНІАН.

За її словами, тіло військового знайшли перехожі зранку 1 лютого. Загиблий мав звання молодшого лейтенанта.

Як додав депутат Львівської міської ради, це сталося на околиці Яворова поблизу військової частини А-0998. На місці працює поліція, яка досліджує обставини загибелі чоловіка.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку під час несення служби з охорони адміністративної будівлі Апеляційного суду Луганської області покінчив життя самогубством 22-річний військовослужбовець Національної гвардії України.

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01 02 2018 13:07
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