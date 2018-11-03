Торік ДФС перевірила лише один відсоток малого бізнесу і ФОП

Перевірки податківців охопили також 13,9% середніх підприємців і 61,6% великих

У 2017 році Державна фіскальна служба приходила з перевірками до 2,4 тисячі фізичних осіб-підприємців, 10,6 тисячі суб'єктів малого підприємництва, 5,1 тисячі – середнього підприємництва, а також до 226 великих компаній.

Про це свідчить інформація, опублікована в річному звіті податкової, повідомляє Delo.ua.

Перевірками податківців в минулому році було охоплено 1% ФОПів (2,4 тис. з 243 тис.), 1,3% малих підприємців (10,6 тис. з 829 тис.), 13,9% середніх підприємців (5, 1 тис. з 37 тис.) і 61,6% великих (226 з 367).

"Увагу фіскальних органів зосереджено, в основному, на суб'єктах великого і середнього бізнесу", – йдеться в річному звіті ДФС.

Нагадаємо, у парламенті був зареєстрований законопроект № 8089, яким передбачено повне скасування третьої групи для платників податків за спрощеною системою.