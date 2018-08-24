Товарообіг між Україною та США зріс на 70%, - Порошенко

Президент Петро Порошенко констатує, що товарообіг між Україною та США трохи більше ніж за рік збільшився на 70%.

"Наш товарообіг трохи більше ніж за рік зріс на 70%. Жодна країна світу не демонструє такого зростання, і це реалізація моїх домовленостей у Білому домі минулого року, яких ми досягли з Президентом Трампом", - сказав Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

Президент подякував США за підтримку реформ в Україні та висловив упевненість у можливостях розширення двостороннього співробітництва.

Глава держави також зазначив, що в п'ятницю під час параду з нагоди Дня незалежності Болтон мав можливість побачити нову українську армію.

Президент подякував Болтону за участь представників Збройних сил США та інших армій НАТО, зокрема Великої Британії, Канади, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та інших країн-партнерів України у військовому параді в Києві.

Як писав iPress.ua, Порошенко під час зустрічі з Болтоном заявив, що санкції США проти Росії ефективні і є мотивацією для РФ "повернутися у цивілізоване суспільство", вивести війська з Криму та Донбасу і поважати міжнародне право.