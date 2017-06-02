Трамп доручив "дуже ретельно" перевіряти всіх людей, які в'їжджають в США
Про це президент США повідомив на своїй сторінці в Twitter.
"Я проінструктував Міністерство внутрішньої безпеки перевіряти людей, що в'їжджають в нашу країну, дуже ретельно. Суди сильно ускладнюють роботу!", — написав Трамп.
Він також зазначив, що не може повірити в те, що суддя Робарт міг поставити США "під таку загрозу".
Нагадаємо, 27 січня президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким на 90 днів забороняється в'їзд в США для громадян Іраку, Ірану, Сирії, Судану, Ємену, Лівії та Сомалі. Заборона на в'їзд поширюється також на власників грін-карт, що дають право на проживання в США.
Однак згодом федеральний суддя в Сіетлі Джеймс Робарт призупинив дію цього указу. Трамп назвав це рішення смішним.
Федеральний апеляційний суд рано вранці в неділю відхилив прохання Міністерства юстиції негайно відновити дію підписаного президентом Дональдом Трампом указу, що забороняє видачу віз жителям семи країн з переважно мусульманським населенням.
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