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Трамп доручив "дуже ретельно" перевіряти всіх людей, які в'їжджають в США

Трамп пообіцяв перевіряти всіх, хто в'їжджає в країну
Президент США Дональд Трамп дав вказівку Міністерству внутрішньої безпеки країни "дуже ретельно перевіряти людей, що в'їжджають в країну"
Трамп доручив "дуже ретельно" перевіряти всіх людей, які в Дональд Трамп. Фото: EPA/UPG

Про це президент США повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Я проінструктував Міністерство внутрішньої безпеки перевіряти людей, що в'їжджають в нашу країну, дуже ретельно. Суди сильно ускладнюють роботу!", — написав Трамп.

Він також зазначив, що не може повірити в те, що суддя Робарт міг поставити США "під таку загрозу".

Нагадаємо, 27 січня президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким на 90 днів забороняється в'їзд в США для громадян Іраку, Ірану, Сирії, Судану, Ємену, Лівії та Сомалі. Заборона на в'їзд поширюється також на власників грін-карт, що дають право на проживання в США.

Однак згодом федеральний суддя в Сіетлі Джеймс Робарт призупинив дію цього указу. Трамп назвав це рішення смішним.

Федеральний апеляційний суд рано вранці в неділю відхилив прохання Міністерства юстиції негайно відновити дію підписаного президентом Дональдом Трампом указу, що забороняє видачу віз жителям семи країн з переважно мусульманським населенням.

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06 02 2017 06:32
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