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Трамп заявив про намір розсекретити документи у справі Кеннеді

За офіційною версією Лі Харві Освальд застрелив Кеннеді 22 листопада 1963 року
Президент США Дональд Трамп заявив про намір зняти гриф секретності з низки документів, що стосуються вбивства колишнього президента США Джона Кеннеді.
Трамп заявив про намір розсекретити документи у справі Кеннеді Фото: ap.org

"За умови отримання більшої інформації, я, як президент, дозволю відкрити давно засекречені документи стосовно Джона Ф. Кеннеді", – написав Трамп на своїй сторінці у Twitter.

Кеннеді загинув 22 листопада 1963 року. Його застрелили двома пострілами під час поїздки до Далласа. На момент убивства він разом з тодішньою першої леді США Жаклін Кеннеді, губернатором Техасу Джоном Коннолі та його дружиною їхали в автомобілі. Лі Харві Освальд, заарештований за підозрою у вбивстві президента, був застрелений через декілька днів у поліцейській дільниці жителем Далласа Джеком Рубі, який також згодом помер у в'язниці.

Офіційна доповідь "Комісії Уоррена" про розслідування обставин убивства Кеннеді була опублікована у 1964 році; згідно з цією доповіддю вбивцею президента був Освальд, і всі постріли були зроблені ним з верхнього поверху будівлі. Якої-небудь змови, що мала на меті вбивство, згідно з доповіддю, виявити не вдалося. Офіційні дані щодо вбивства Кеннеді суперечливі і містять деяку кількість "білих плям".

Нагадаємо, Національний архів США опублікував майже чотири тисячі документів, пов'язаних із вбивством 35-го президента країни Джона Фіцджеральда Кеннеді, серед яких аудіозаписи зі свідченнями колишнього агента КДБ Юрія Носенка про Лі Харві Освальда, головного підозрюваного в цьому злочині.

 

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21 10 2017 22:00
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