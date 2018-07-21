Трамп звинуватив у лицемірстві ЗМІ, які критикували його за м'якість з Путіним

На його думку, ЗМІ мали б назвати його позицію не м'якістю, а дипломатією

Президент США Дональд Трамп звинуватив у лицемірстві ЗМІ, які критикували його за м'якість під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним в Гельсінкі.

Трамп порівняв, як ЗМІ висвітлювали його зустріч з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином і те, як вони висвітлювали зустріч з Путіним, інформує "Українська правда".

"Мене жорстко розкритикували ЗМІ фейкових новин за те, що я був занадто милий з президентом Путіним. У старі часи це б називалося дипломатією. Якби я був різким і жорстким, мене б критикували за надмірну жорсткість. Пам'ятаєте, як вони говорили, що я був занадто жорстким з головою Кімом? Лицеміри"- написав Трамп у Twitter.

Нагадаємо, у столиці Фінляндії 16 липня провели зустріч президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін. Під час прес-конференції в Гельсінкі з Путіним Трамп відмовився підтримати висновки американських спецслужб, які стверджують, що таке втручання дійсно відбулося. Виступ Трампа жорстко розкритикували в США як демократи, так і його соратники по Республіканській партії.