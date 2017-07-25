ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп має намір детально вивчити проект закону, підготовлений конгресом, в якому поряд з односторонніми санкціями проти Ірану і КНДР передбачені більш суворі обмежувальні заходи відносно Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп не має наміру скасувати санкції проти Росії, - Білий дім
Трамп хоче розібратися, чи буде введення нових санкцій проти Росії "гарною угодою" для американського народу
Дональд Трамп. Фото: Reuters
"Він (Трамп) планує вивчити законопроект, щоб розібратися, що він із себе представляє", - заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За її словами, Трамп хоче розібратися, чи буде введення нових санкцій проти Росії "гарною угодою" для американського народу.
У той же час вона підтвердила, що президент не має наміру скасовувати вже введені санкції.
Раніше Сандерс заявила, що Адміністрація президента США Дональда Трампа підтримує законопроект про введення нових санкції проти Російської Федерації.
Нагадаємо, Конгрес Сполучених Штатів Америки оприлюднив новий законопроект щодо санкцій проти Росії та Ірану.
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