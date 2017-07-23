Адміністрація Трампа підтримує нові санкції проти Росії
Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс в ефірі каналу ABC News.
"Адміністрація виступає на підтримку жорсткої позиції щодо Росії, особливо в тому, що стосується введення цих санкцій. Текст першої версії законопроекту був погано прописаний. Проте нам вдалося попрацювати з Палатою представників і Сенатом, і адміністрація радіє, що вийшло зробити потрібні зміни. Ми підтримуємо законопроект в нинішньому вигляді, ми продовжимо працювати з Палатою і Сентом, щоб накласти ці жорсткі санкції на Росію, поки ситуація в Україні не буде повністю вирішена", – заявила Сандерс.
Нагадаємо, Конгрес Сполучених Штатів Америки оприлюднив новий законопроект щодо санкцій проти Росії та Ірану.
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