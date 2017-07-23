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Адміністрація Трампа підтримує нові санкції проти Росії

Як повідомляє прес-секретар Білого дому, текст першої версії законопроекту був погано прописаний, однак потрібні зміни вдалося зробити
Адміністрація президента США Дональда Трампа підтримує законопроект про введення нових санкції проти Російської Федерації.
Адміністрація Трампа підтримує нові санкції проти Росії Фото: afp.com

Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс в ефірі каналу ABC News.

"Адміністрація виступає на підтримку жорсткої позиції щодо Росії, особливо в тому, що стосується введення цих санкцій. Текст першої версії законопроекту був погано прописаний. Проте нам вдалося попрацювати з Палатою представників і Сенатом, і адміністрація радіє, що вийшло зробити потрібні зміни. Ми підтримуємо законопроект в нинішньому вигляді, ми продовжимо працювати з Палатою і Сентом, щоб накласти ці жорсткі санкції на Росію, поки ситуація в Україні не буде повністю вирішена", – заявила Сандерс.

Нагадаємо, Конгрес Сполучених Штатів Америки оприлюднив новий законопроект щодо санкцій проти Росії та Ірану.

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