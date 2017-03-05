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Трамп пообіцяв встановити мир між Ізраїлем та Палестиною

Трамп також заявив, що готовий стати "медіатором, арбітром або посередником" у цьому питанні
Президент США Дональд Трамп заявив про готовність допомогти Ізраїлю і палестинцям у досягненні миру
Трамп пообіцяв встановити мир між Ізраїлем та Палестиною Фото: ap.org

"Ми зробимо це", - сказав він 3 травня за підсумками переговорів з палестинським лідером Махмудом Аббасом, , передає AFP.

Трамп також заявив, що готовий стати "медіатором, арбітром або посередником" у цьому питанні.

У свою чергу Аббас висловив переконання, що США і Палестина стануть партнерами для досягнення "історичного миру під керівництвом Трампа".

"Пане президенте, настав час для Ізраїлю покласти край окупації нашого народу і нашої землі", - сказав Аббас, маючи на увазі палестинські території на Західному березі, що знаходяться під контролем Ізраїлю.

Нагадаємо, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.

У свою чергу Ізраїль звинуватив Раду ООН з прав людини в антисемітизмі. Причиною стало рішення Ради створити перелік ізраїльських і міжнародних компаній, що діють на окупованій палестинській території.

Також міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман накинувся на Францію за спробу організувати міжнародний саміт щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту і закликав євреїв Франції перебиратись в Ізраїль.

 

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03 05 2017 22:58
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