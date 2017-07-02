Трамп пообіцяв вияснити, що насправді відбувається на Сході України, - ВІДЕО
Президент США Дональд Трамп заявив, що не сприйняв як образу перехід проросійських сил на Донбасі в атаку відразу ж після його телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.
"Ні, не сприйняв, бо ми не знаємо точно, що це. Ці сили - ми не знаємо, неконтрольовані вони, безконтрольні вони. Таке теж трапляється. Я буду здивований, якщо це так, але ми це з'ясуємо", - сказав Трамп в ефірі Fox News.
"Ми не знаємо достовірно про те, що там відбувається", - заявив президент США.
При цьому, Трамп зауважив у відповідь на репліку ведучого про те, що ситуація в Україні загострилася через "насильства з боку проросійських сил", що в США не знають точно, чи контролюються Росією сили Сходу України, чи ні, але обіцяв, що дізнаються.
Нагадаємо, що в ніч з 4 на 5 лютого президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.
Лідери України і США обговорили ескалацію напруженості і погіршення гуманітарної ситуації насамперед у районі Авдіївки.
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