Трамп пообіцяв вияснити, що насправді відбувається на Сході України, - ВІДЕО

Президент США Дональд Трамп заявив, що в реальній ситуації, яка склалася на Сході України, йому ще належить розібратися.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не сприйняв як образу перехід проросійських сил на Донбасі в атаку відразу ж після його телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Ні, не сприйняв, бо ми не знаємо точно, що це. Ці сили - ми не знаємо, неконтрольовані вони, безконтрольні вони. Таке теж трапляється. Я буду здивований, якщо це так, але ми це з'ясуємо", - сказав Трамп в ефірі Fox News.

"Ми не знаємо достовірно про те, що там відбувається", - заявив президент США.

Watch the latest video at video.foxnews.com

При цьому, Трамп зауважив у відповідь на репліку ведучого про те, що ситуація в Україні загострилася через "насильства з боку проросійських сил", що в США не знають точно, чи контролюються Росією сили Сходу України, чи ні, але обіцяв, що дізнаються.

Нагадаємо, що в ніч з 4 на 5 лютого президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.