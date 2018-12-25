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Трамп проговорився семирічній дитині, що Санти не існує

"Ти досі віриш у Санту?"
Президент США Дональд Трамп 24 грудня взяв участь у роботі колл-центру Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (НОРАД), приймаючи дзвінки від дітей з усіх країн і відповідаючи на їхні запитання про місцеперебування Санта-Клауса.
Трамп проговорився семирічній дитині, що Санти не існує Фото: AP

Американський президент поспілкувався із семирічним хлопчиком на ім'я Коулмен. Під час бесіди він випадково проговорився, що Санти не існує, повідомляє "Голос Америки".

"Привіт, це Коулмен? З Різдвом. Як у тебе справи? Скільки тобі років? Як успіхи в школі? Ти досі віриш у Санту?", - сказав Трамп. Дитина щось відповіла, на що Трамп сказав: "Тому що в сім років вже не всі вірять, правда? [Because at seven it's marginal, right?]".

Президенти США та їхні дружини традиційно приймають дзвінки в НОРАД від дітей, які хочуть дізнатися деталі про подорожі Санти напередодні Різдва.

НОРАД стверджує, що відстежує місцеперебування Санти з 1955 року.

Також, у святого Миколая вірять 43% українців, свідчать дані опитування групи "Рейтинг". У 2016 році ця цифра становила 37%.

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25 12 2018 12:41
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