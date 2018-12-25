Трамп проговорився семирічній дитині, що Санти не існує
Американський президент поспілкувався із семирічним хлопчиком на ім'я Коулмен. Під час бесіди він випадково проговорився, що Санти не існує, повідомляє "Голос Америки".
"Привіт, це Коулмен? З Різдвом. Як у тебе справи? Скільки тобі років? Як успіхи в школі? Ти досі віриш у Санту?", - сказав Трамп. Дитина щось відповіла, на що Трамп сказав: "Тому що в сім років вже не всі вірять, правда? [Because at seven it's marginal, right?]".
Президенти США та їхні дружини традиційно приймають дзвінки в НОРАД від дітей, які хочуть дізнатися деталі про подорожі Санти напередодні Різдва.
НОРАД стверджує, що відстежує місцеперебування Санти з 1955 року.
Також, у святого Миколая вірять 43% українців, свідчать дані опитування групи "Рейтинг". У 2016 році ця цифра становила 37%.
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