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Трамп заявив, що хоче збільшити ядерний арсенал

Президент США заявив про порушення Росією договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності
Президент США Дональд Трамп заявив про намір наростити ядерний арсенал США, зробивши його кращим у світі. Він поскаржився, що нинішні американські ядерні озброєння відстають.
Трамп заявив, що хоче збільшити ядерний арсенал Дональд Трамп. Фото: picture alliance / abaca / S. Corum

В інтерв'ю агентству Reuters Трамп заявив про розміщення Росією крилатих ракет в порушення договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Президент США сказав, що якщо його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним відбудеться, він обов'язково підніме на неї цю проблему.

Він заявив, що не підтримує угоду про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНВ-III), яка була укладена з Росією в 2010 році. Трамп назвав договір "одностороннім".

Президент США зізнався, що його дуже розгнівали випробування балістичних ракет Північною Кореєю і зазначив, що Китай міг би дуже легко вирішити проблему, шляхом посилення тиску на Пхеньян.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у першій телефонній розмові з Володимиром Путіним розкритикував укладений між США і Росією договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

 
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