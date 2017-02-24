Трамп заявив, що хоче збільшити ядерний арсенал
В інтерв'ю агентству Reuters Трамп заявив про розміщення Росією крилатих ракет в порушення договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Президент США сказав, що якщо його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним відбудеться, він обов'язково підніме на неї цю проблему.
Він заявив, що не підтримує угоду про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНВ-III), яка була укладена з Росією в 2010 році. Трамп назвав договір "одностороннім".
Президент США зізнався, що його дуже розгнівали випробування балістичних ракет Північною Кореєю і зазначив, що Китай міг би дуже легко вирішити проблему, шляхом посилення тиску на Пхеньян.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у першій телефонній розмові з Володимиром Путіним розкритикував укладений між США і Росією договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану