Трамп заявив, що ядерна зброя КНДР не досягне кордонів США

Дональд Трамп заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети, які створюються в КНДР, не зможуть досягти кордонів США.

"Північна Корея тільки що заявила, що перебуває на фінальних стадіях розробки ядерної зброї, здатної досягти берегів США. Цього не буде!" - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2017 г.

Він також розкритикував Китай за те, що той "витягнув із США величезну кількість грошей, ведучи односторонню торгівлю" і при цьому "не збирається допомагати з Північною Кореєю".