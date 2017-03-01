Трамп заявив, що ядерна зброя КНДР не досягне кордонів США
"Північна Корея тільки що заявила, що перебуває на фінальних стадіях розробки ядерної зброї, здатної досягти берегів США. Цього не буде!" - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.
North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2017 г.
Він також розкритикував Китай за те, що той "витягнув із США величезну кількість грошей, ведучи односторонню торгівлю" і при цьому "не збирається допомагати з Північною Кореєю".
Відзначимо, що РБК повідомляло, що у неділю, 1 січня, виступаючи з новорічним зверненням до нації, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що випробування власної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) знаходяться на завершальній стадії.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ про обмеження відносно Північної Кореї через випробування ядерної зброї.
Раніше Радбез ООН заручився підтримкою Росії в питанні введення санкцій проти Пхеньяна через найбільше в історії КНДР випробування ядерної зброї.
4 жовтня американські військові зафіксували невдалий запуск балістичної ракети в КНДР. Ракета, імовірно, класу "Мусудан", була запущена в районі міста Кусонг на північному заході КНДР близько 6:33 за місцевим часом.
У вересні КНДР провела найбільші у своїй історії ядерні випробування.
У відповідь на це влада Південної Кореї заявила, що розробила план удару по столиці Північної Кореї, який знищить Пхеньян у разі ядерної загрози. Повідомляли, що в разі появи ознак використання КНДР ядерної зброї удар буде завдано по тих районах Пхеньяна, де розташовується північнокорейське керівництво. Місто буде повністю знищене фугасними снарядами і балістичними ракетами.
27 вересня у посольстві КНДР в Москві заявили, що Північна Корея завершила розробку ядерної зброї.
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