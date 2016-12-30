Путін погодив указ про введення санкції проти КНДР
В опублікованому на офіційному порталі правової інформації документі мова йде про обмеження, які стосуються, зокрема, низки угод з громадянами і юридичними особами КНДР, в тому числі з купівлі-продажу вугілля, заліза, золота, палива, матеріалів і технологій, які можуть використовуватися для здійснення ядерної програми КНДР, фрахтування повітряних і морських суден, повідомляє ТАСС.
Також обмеження стосуються фінансових активів, що перебувають у РФ, можливості відкриття в РФ відділень і філій північнокорейських банків.
Указ затверджує і список предметів розкоші, які заборонено вивозити з РФ до КНДР. До нього увійшли номери класу "люкс", яхти і плавзасоби для відпочинку, снігоходи, вироби з кришталю, приладдя для більярду, інвентар для заняття фізкультурою і спортом, а також плавальні басейни.
Нагадаємо, що раніше Радбез ООН заручився підтримкою Росії в питанні введення санкцій проти Пхеньяна через найбільше в історії КНДР випробування ядерної зброї.
4 жовтня американські військові зафіксували невдалий запуск балістичної ракети в КНДР. Ракета, імовірно, класу "Мусудан", була запущена в районі міста Кусонг на північному заході КНДР близько 6:33 за місцевим часом.
У вересні КНДР провела найбільші у своїй історії ядерні випробування.
У відповідь на це влада Південної Кореї заявила, що розробила план удару по столиці Північної Кореї, який знищить Пхеньян у разі ядерної загрози. Повідомляли, що в разі появи ознак використання КНДР ядерної зброї удар буде завдано по тих районах Пхеньяна, де розташовується північнокорейське керівництво. Місто буде повністю знищене фугасними снарядами і балістичними ракетами.
27 вересня у посольстві КНДР в Москві заявили, що Північна Корея завершила розробку ядерної зброї.
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