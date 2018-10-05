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Трамп зустрінеться з главою КНДР Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня

Трамп зазначив, що обидва лідера намагатимуться зробити зустріч дуже особливою для Всесвітнього миру
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з главою Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня.
Трамп зустрінеться з главою КНДР Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня Фото: ap.org

"Дуже очікувана зустріч з Кім Чен Ином буде у Сінгапурі 12 червня. Ми обидва намагатимемося зробити її дуже особливою для Всесвітнього миру!", - написав президент США у Twitter.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявляв, що місцем для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином міг би стати "Дім миру" в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї.

Як відомо, 27 квітня відбулася зустріч лідерів Північної і Південної Кореї, за підсумками якої було оголошено про початок робіт над повним ядерним роззброєнням і скороченням інших видів озброєнь на Корейському півострові.

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10 05 2018 17:57
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