Трамп зустрінеться з главою КНДР Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня

Трамп зазначив, що обидва лідера намагатимуться зробити зустріч дуже особливою для Всесвітнього миру

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з главою Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня.

"Дуже очікувана зустріч з Кім Чен Ином буде у Сінгапурі 12 червня. Ми обидва намагатимемося зробити її дуже особливою для Всесвітнього миру!", - написав президент США у Twitter.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявляв, що місцем для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином міг би стати "Дім миру" в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї.

Як відомо, 27 квітня відбулася зустріч лідерів Північної і Південної Кореї, за підсумками якої було оголошено про початок робіт над повним ядерним роззброєнням і скороченням інших видів озброєнь на Корейському півострові.