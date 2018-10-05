НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп зустрінеться з главою Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп зустрінеться з главою КНДР Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня
Трамп зазначив, що обидва лідера намагатимуться зробити зустріч дуже особливою для Всесвітнього миру
Фото: ap.org
"Дуже очікувана зустріч з Кім Чен Ином буде у Сінгапурі 12 червня. Ми обидва намагатимемося зробити її дуже особливою для Всесвітнього миру!", - написав президент США у Twitter.
Нагадаємо, що Дональд Трамп заявляв, що місцем для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином міг би стати "Дім миру" в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї.
Як відомо, 27 квітня відбулася зустріч лідерів Північної і Південної Кореї, за підсумками якої було оголошено про початок робіт над повним ядерним роззброєнням і скороченням інших видів озброєнь на Корейському півострові.
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