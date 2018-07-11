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Трамп звільнив генпрокурора Джеффа Сешнса

Виконуючим обов'язки призначили Меттью Уітакера
Генеральний прокурор США Джефф Сешнс на прохання президента Дональда Трампа подав у відставку.
Трамп звільнив генпрокурора Джеффа Сешнса Фото: afp.com

"Ми дякуємо генпрокурору Джеффу Сешнсу за його службу і бажаємо йому всього найкращого", – зазначив президент США Дональд Трамп.

Як повідомляє CNN із посиланням на лист Сешнса голові адміністрації Білого дому Джону Келлі, подати у відставку Сешнса попросив Трамп.

"На ваше прохання я подаю у відставку", – наводить телеканал зміст листа.

Виконувати обов'язки генерального прокурора, який у Сполучених Штатах також очолює Міністерство юстиції, призначили Меттью Уітакера. Він має взяти під контроль розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, яке формально підпорядковувалося заступнику генпрокурора Розенстайну. За процедурою, російське розслідування мав контролювати генеральний прокурор Джефф Сешнс, однак від оголосив про самовідвід, бо входив до передвиборної команди Трампа, зустрічався з російським послом і не згадав про це під присягою. Через відмову вести розслідування Трамп неодноразово критикував Сешнса.

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07 11 2018 23:23
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