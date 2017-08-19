Трьох чиновників "Укрзалізниці" відправили під домашній арешт, - САП

Солом'янський районний суд Києва відправив під домашній арешт трьох чиновників "Укрзалізниці", яких підозрюють у зловживанні службовими повноваженнями.

Суд задовольнив клопотання НАБУ і САП, які наполягали на обранні запобіжного заходу для чиновників у вигляді домашнього арешту із зобов'язанням здати закордонні паспорти та інформувати правоохоронні органи про зміну місця проживання. Під домашнім арештом фігуранти кримінальної виробництва пробудуть наступні два місяці.

"Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю на термін 59 днів, а також покладено додаткові обов'язки, а саме: здати документи для виїзду за кордон, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання тощо", - інформує прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Нагадаємо, у середу 16 серпня детективи НАБУ та САП повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення екс-заступнику голови "Укрзалізниці", директору одного з департаментів та заступнику директора однієї з філій "Укрзалізниці".

Чиновників підозрюють у зловживанні службовими повноваженнями, в результаті чого компанія зазнала збитків у розмірі 10,2 млн дол. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК ("Зловживання владою або службовим становищем").

За версією слідства, на початку 2014 року підозрювані, використовуючи своє службове становище і будучи членами Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України - колегіального органу "Укрзалізниці", застосували без наявних на те підстав на користь ряду експедиторських організацій пільгові тарифні ставки на вантажні перевезення. Тобто чиновники визначили, що тарифи будуть пільговими, якщо перевізники виконають гарантовані обсяги перевезень. Перевізники умови не виконали, але пільгу все одно було надано.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що із "Укрзалізниці" крадуть від 10 до 15 мільярдів гривень кожного року, навіть у нинішньому стані.