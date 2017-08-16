Екс-заступнику глави "Укрзалізниці" повідомили про підозру, - НАБУ
Посадовцям повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем), - повідомляє прес-служба НАБУ.
Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, внаслідок чого Державна адміністрація залізничного транспорту України недоотримала 10,2 мільйонів доларів США доходів.
За версією слідства, на початку 2014 року підозрювані, використовуючи своє службове становище, застосували без наявних на те підстав пільгові тарифні ставки на вантажні перевезення.
"Тобто посадовці визначили, що тарифи будуть пільговими, якщо перевізники виконають гарантовані обсяги перевезень. Перевізники умову не виконали, але пільга все одно була надана", — йдеться у повідомленні.
Вирішується питання обрання запобіжного заходу чиновникам.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що із "Укрзалізниці" крадуть від 10 до 15 мільярдів гривень кожного року, навіть у нинішньому стані.
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