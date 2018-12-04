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Цукерберга хочуть допитати в ЄС

Якщо Цукерберг погодиться приїхати на допит, йому прийдеться зіштовхнутися із деякими найжорсткішими критиками в технологічній галузі за межами Сполучених Штатів
Співзасновника соцмережі Facebook Марка Цукерберга збираються допитати у Євросоюзі, вслід за Сенатом США.
Цукерберга хочуть допитати в ЄС Марк Цукерберг. Фото: AFP

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на прес-секретаря голови Європарламенту.

"Антоніо Таяні, голова Європарламенту, має намір надіслати лист Цукербергу в понеділок, наполягаючи на тому, що співзасновник Facebook приїхав надати свідчення", - заявив прес-секретар Таяні.

Як зазначає видання, якщо Цукерберг погодиться приїхати на допит, йому прийдеться зіштовхнутися із деякими найжорсткішими критиками в технологічній галузі за межами Сполучених Штатів.

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"Слухання щодо Facebook показують, що ще залишається занепокоєння через дотримання жорстких стандартів конфіденційності даних ЄС.. Ми впевнені, що пан Цукерберг також готовий відповісти на наші запитання, показуючи, що він однаково налаштований до відповідальності перед європейськими громадянами", - наголосив Таяні.

Наразі у Facebook не відповіли на запит The Washington Post щодо наміру допитати співзасновника соцмережі у ЄС.

Раніше Марк Цукерберг заявив, що компанія співпрацює з офісом американського спецпрокурора Роберта Мюллера, який веде розслідування ймовірного російського втручання у вибори президента США.

Нагадаємо, Facebook видалив більш ніж 270 сторінок і акаунтів, пов'язаних з російським "Агентством інтернет-досліджень", відомим як "фабрика тролів".

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12 04 2018 23:19
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