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Facebook заблокував 270 акаунтів і сторінок, причетних до російської "Фабрики тролів"

Цукерберг повідомив, що після витоку даних користувачів соціальна мережа почала блокувати ненадійні сторінки
Засновник Facebook Марк Цукерберг повідомив про те, що соціальна мережа видалила більше 270 сторінок і облікових записів користувачів, які пов'язані з російською компанією Агентство інтернет-досліджень.
Facebook заблокував 270 акаунтів і сторінок, причетних до російської "Фабрики тролів" Фото: itnews.com.au

"Це російське агентство неодноразово діяло оманливо та намагалося маніпулювати людьми в США, Європі та Росії - і ми не хочемо, щоб вони були присутні на Facebook у будь-де", - заявив Цукерберг.

Він зазначив, що агентство створило мережу з "сотень фейковий акаунтів" для втручання в американські вибори та маніпулювання жителями Росії, України, Азербайджану та Узбекистану.

Цукерберг анонсував введення інструменту, який дозволить перевірити, чи підписані ви на сторінку, пов'язану з "Фабрикою тролів".

Раніше Цукерберг заявив, що компанії знадобиться декілька років, щоб вирішити проблеми з витоком даних із соцмережі.

Нагадаємо, що згідно із масштабним розлідуванням журналістів, компанія Cambridge Analytica, яка вивчала переваги виборців в інтересах Дональда Трампа, використовувала дані Facebook про більш ніж 50 млн користувачів без їхньої згоди. 20 березня британський телеканал Channel 4 опублікував третю частину розслідування про компанію Cambridge Analytica. У ньому показали кадри, відзняті прихованою камерою. На них відсторонений гендиректор Александр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і що саме на даних Cambridge Analytica будувалась уся стратегія.

На підставі цих даних компанія під час виборів президента США показувала користувачам ангажовану політичну рекламу. У Facebook заявили, що не мають відношення до діяльності компанії Cambridge Analytica.

Капіталізація Facebook за тиждень впала на 58 млрд доларів.

 

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04 04 2018 06:53
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