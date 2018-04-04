Facebook заблокував 270 акаунтів і сторінок, причетних до російської "Фабрики тролів"
"Це російське агентство неодноразово діяло оманливо та намагалося маніпулювати людьми в США, Європі та Росії - і ми не хочемо, щоб вони були присутні на Facebook у будь-де", - заявив Цукерберг.
Він зазначив, що агентство створило мережу з "сотень фейковий акаунтів" для втручання в американські вибори та маніпулювання жителями Росії, України, Азербайджану та Узбекистану.
Цукерберг анонсував введення інструменту, який дозволить перевірити, чи підписані ви на сторінку, пов'язану з "Фабрикою тролів".
Раніше Цукерберг заявив, що компанії знадобиться декілька років, щоб вирішити проблеми з витоком даних із соцмережі.
Нагадаємо, що згідно із масштабним розлідуванням журналістів, компанія Cambridge Analytica, яка вивчала переваги виборців в інтересах Дональда Трампа, використовувала дані Facebook про більш ніж 50 млн користувачів без їхньої згоди. 20 березня британський телеканал Channel 4 опублікував третю частину розслідування про компанію Cambridge Analytica. У ньому показали кадри, відзняті прихованою камерою. На них відсторонений гендиректор Александр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і що саме на даних Cambridge Analytica будувалась уся стратегія.
На підставі цих даних компанія під час виборів президента США показувала користувачам ангажовану політичну рекламу. У Facebook заявили, що не мають відношення до діяльності компанії Cambridge Analytica.
Капіталізація Facebook за тиждень впала на 58 млрд доларів.
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