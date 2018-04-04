Facebook заблокував 270 акаунтів і сторінок, причетних до російської "Фабрики тролів"

Засновник Facebook Марк Цукерберг повідомив про те, що соціальна мережа видалила більше 270 сторінок і облікових записів користувачів, які пов'язані з російською компанією Агентство інтернет-досліджень.

"Це російське агентство неодноразово діяло оманливо та намагалося маніпулювати людьми в США, Європі та Росії - і ми не хочемо, щоб вони були присутні на Facebook у будь-де", - заявив Цукерберг.

Він зазначив, що агентство створило мережу з "сотень фейковий акаунтів" для втручання в американські вибори та маніпулювання жителями Росії, України, Азербайджану та Узбекистану.

Цукерберг анонсував введення інструменту, який дозволить перевірити, чи підписані ви на сторінку, пов'язану з "Фабрикою тролів".

Раніше Цукерберг заявив, що компанії знадобиться декілька років, щоб вирішити проблеми з витоком даних із соцмережі.