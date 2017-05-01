Туреччина заявляє про знищення одного з ватажків "Ісламської держави"

У рамках операції "Щит Євфрату" ЗС Туреччини заявили про завдання ударів по 74 об'єктах терористів "Ісламської держави" на півночі Сирії та ліквідацію одного з польових командирів бойовиків.

"Знищено оборонні позиції, командний пункт, засоби вогневої підтримки і транспортні засоби терористів. Вбито 20 бойовиків ІДІЛ, у тому числі один з відомих польових командирів терористів, ім'я якого поки що не розкривається", - йдеться у повідомленні агентства Anadolu з посиланням на Генштаб Туреччини.

Раніше у Міноборони США заявили, що троє високопоставлених терористів угруповання "Ісламська держава" в Іраку і один місцевий лідер організації у Сирії були знищені внаслідок успішних операцій Міжнародної коаліції протягом останнього місяця.

Нагадаємо, вчора у рамках операції "Щит Євфрату" ВПС Туреччини за добу знищили більше ста об'єктів терористів "Ісламської держави" на півночі Сирії.

У грудні Пентагон повідомив про ліквідацію трьох ключових лідерів терористичного угрупування "Ісламська держава".