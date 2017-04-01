Турецькі військові знищили більше сотні об'єктів ІДІЛ в Сирії Протягом дня у боях з терористами, у тому числі ударами артилерії, знищено шістьох бойовиків

У рамках операції "Щит Євфрату" ВПС Туреччини за добу знищили більше ста об'єктів терористів "Ісламської держави" на півночі Сирії.

Фото: Reuters

"ВПС Туреччини за добу знищили 104 об'єкти терористів на півночі Сирії", - повідомляє агентство Anadolu із посиланням на Генштаб Туреччини. Зазначається, що протягом дня у боях з терористами, у тому числі ударами артилерії, знищено 6 бойовиків. Антитерористична операція "Щит Євфрату" триває на півночі Сирії з 24 серпня. Нагадаємо, у грудні Пентагон повідомив про ліквідацію трьох ключових лідерів терористичного угрупування "Ісламська держава". Зазначимо, для звільнення від бойовиків ІДІЛ іракського Мосула і сирійської Ракки, а також для ліквідації залишків терористів, знадобиться приблизно два роки.

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