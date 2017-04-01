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Турецькі військові знищили більше сотні об'єктів ІДІЛ в Сирії

Протягом дня у боях з терористами, у тому числі ударами артилерії, знищено шістьох бойовиків
У рамках операції "Щит Євфрату" ВПС Туреччини за добу знищили більше ста об'єктів терористів "Ісламської держави" на півночі Сирії.
Турецькі військові знищили більше сотні об Фото: Reuters

"ВПС Туреччини за добу знищили 104 об'єкти терористів на півночі Сирії", - повідомляє агентство Anadolu із посиланням на Генштаб Туреччини.

Зазначається, що протягом дня у боях з терористами, у тому числі ударами артилерії, знищено 6 бойовиків.

Антитерористична операція "Щит Євфрату" триває на півночі Сирії з 24 серпня.

Нагадаємо, у грудні Пентагон повідомив про ліквідацію трьох ключових лідерів терористичного угрупування "Ісламська держава".

Зазначимо, для звільнення від бойовиків ІДІЛ іракського Мосула і сирійської Ракки, а також для ліквідації залишків терористів, знадобиться приблизно два роки.

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04 01 2017 12:11
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