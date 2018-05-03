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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Тиск на українські ЗМІ змушує журналістів відмовлятися від критичних тем, - Freedom House

Сайт "Миротворець" назвали таким, що порушує право людини на недоторканність приватного життя
Міжнародна правозахисна організація Freedom House вважає, що українські журналісти уникають гострих тем через політичний та економічний тиск з боку влади.
Тиск на українські ЗМІ змушує журналістів відмовлятися від критичних тем, - Freedom House Фото: з вільних джерел

Про це передає видання "Крим.Реалії". Відповідну заяву зробив директор українського представництва організації Метью Шааф під час виступу в Національній спілці журналістів України.

"Політичний та економічний тиск на журналістів та ЗМІ змушує їх уникати вибору тих чи інших "критичних" тем. Влада обмежила свободу слова в Україні нібито під приводом національної безпеки. Але це більше політичні дії. Спроби посилити контроль в інтернет-просторі ми розцінюємо як посилення цензури", - заявив він.

У свою чергу голова українського підрозділу Моніторингової комісії ООН з прав людини Бенджамін Монро заявив, що робота сайту "Миротворець" порушує право на приватне життя і презумпцію невинності. Він підкреслив, що в розділі "Чистилище" оприлюднені особисті дані десятків представників медіа - без їх згоди.

"Хотілося б ще раз закликати поліцію провести ефективне розслідування діяльності цього сайту", - наполягає Монро.

Крім того, він повідомив, що організацію турбують численні повідомлення про напади на окремих журналістів і штурмах редакцій, в тому числі за участю правоохоронних органів.

Раніше, в січні, Freedom House оприлюднила звіт про рівень демократії і свобод в різних країнах світу. За шкалою від 7 балів (найменш вільні країни) до 1 бала (найбільш вільні країни) Україна отримала 3 бали і потрапила в розділ "частково вільних" країн. Аналітики Freedom House відзначили, що "Україна продовжує відновлюватися від хвилювань".

Нагадаємо, Національна спілка журналістів України у 2017 році зафіксувала 90 випадків фізичної агресії щодо працівників ЗМІ.

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05 03 2018 20:21
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