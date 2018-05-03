Тиск на українські ЗМІ змушує журналістів відмовлятися від критичних тем, - Freedom House

Міжнародна правозахисна організація Freedom House вважає, що українські журналісти уникають гострих тем через політичний та економічний тиск з боку влади.

Про це передає видання "Крим.Реалії". Відповідну заяву зробив директор українського представництва організації Метью Шааф під час виступу в Національній спілці журналістів України.

"Політичний та економічний тиск на журналістів та ЗМІ змушує їх уникати вибору тих чи інших "критичних" тем. Влада обмежила свободу слова в Україні нібито під приводом національної безпеки. Але це більше політичні дії. Спроби посилити контроль в інтернет-просторі ми розцінюємо як посилення цензури", - заявив він.

У свою чергу голова українського підрозділу Моніторингової комісії ООН з прав людини Бенджамін Монро заявив, що робота сайту "Миротворець" порушує право на приватне життя і презумпцію невинності. Він підкреслив, що в розділі "Чистилище" оприлюднені особисті дані десятків представників медіа - без їх згоди.

"Хотілося б ще раз закликати поліцію провести ефективне розслідування діяльності цього сайту", - наполягає Монро.

Крім того, він повідомив, що організацію турбують численні повідомлення про напади на окремих журналістів і штурмах редакцій, в тому числі за участю правоохоронних органів.

Раніше, в січні, Freedom House оприлюднила звіт про рівень демократії і свобод в різних країнах світу. За шкалою від 7 балів (найменш вільні країни) до 1 бала (найбільш вільні країни) Україна отримала 3 бали і потрапила в розділ "частково вільних" країн. Аналітики Freedom House відзначили, що "Україна продовжує відновлюватися від хвилювань".

Нагадаємо, Національна спілка журналістів України у 2017 році зафіксувала 90 випадків фізичної агресії щодо працівників ЗМІ.