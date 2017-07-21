У 2018 році почнуть будувати міст через Дніпро поблизу Горішніх Плавнів

14 жовтня буде закладена капсула на місці будівництва

У 2018 року поблизу Горішніх Плавнів почнеться будівництво нового моста через Дніпро, який повинен розвантажити чинний перехід Кременчука.

Китайська корпорація China Road and Bridge Corporation готова надати кредит під цей проект, повідомляє прес-служба "Укравтодору".

14 жовтня буде закладена капсула на місці будівництва, а самі роботи почнуть з весни. Міст планують побудувати в 2021 році.

Місцеве видання "Полтавщина" з посиланням на обласну держадміністрацію наводить технічні характеристики майбутнього моста. Його протяжність складе півтора кілометра, а з урахуванням під'їзних доріг - 19,6 км. Вартість проекту - 338 млн доларів.

Зараз фахівці розглядають три варіанти місця, де з'явиться нова мостова переправа.

Прохання жителів Кременчука про будівництво нового моста в межах міста відхилили, так як хочуть вивести транзитний транспорт. Але в рамках проекту розглядається варіант реконструкції Крюківського мосту, через який зараз проходять траси Н08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя і М22 Полтава - Олександрія.

Нагадаємо, що з 19 червня розпочалися ремонтні роботи на єдиному мості через Дніпро, який з'єднує лівий і правий берег річки на цій ділянці Кременчуцького водосховища.