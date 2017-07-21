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У 2018 році почнуть будувати міст через Дніпро поблизу Горішніх Плавнів

14 жовтня буде закладена капсула на місці будівництва
У 2018 року поблизу Горішніх Плавнів почнеться будівництво нового моста через Дніпро, який повинен розвантажити чинний перехід Кременчука.
У 2018 році почнуть будувати міст через Дніпро поблизу Горішніх Плавнів Фото: new.pl.ukravtodor.gov.ua

Китайська корпорація China Road and Bridge Corporation готова надати кредит під цей проект, повідомляє прес-служба "Укравтодору".

14 жовтня буде закладена капсула на місці будівництва, а самі роботи почнуть з весни. Міст планують побудувати в 2021 році.

Місцеве видання "Полтавщина" з посиланням на обласну держадміністрацію наводить технічні характеристики майбутнього моста. Його протяжність складе півтора кілометра, а з урахуванням під'їзних доріг - 19,6 км. Вартість проекту - 338 млн доларів.

Зараз фахівці розглядають три варіанти місця, де з'явиться нова мостова переправа.

Прохання жителів Кременчука про будівництво нового моста в межах міста відхилили, так як хочуть вивести транзитний транспорт. Але в рамках проекту розглядається варіант реконструкції Крюківського мосту, через який зараз проходять траси Н08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя і М22 Полтава - Олександрія.

Нагадаємо, що з 19 червня розпочалися ремонтні роботи на єдиному мості через Дніпро, який з'єднує лівий і правий берег річки на цій ділянці Кременчуцького водосховища.

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21 07 2017 21:17
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