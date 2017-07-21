У 2018 році почнуть будувати міст через Дніпро поблизу Горішніх Плавнів
Китайська корпорація China Road and Bridge Corporation готова надати кредит під цей проект, повідомляє прес-служба "Укравтодору".
14 жовтня буде закладена капсула на місці будівництва, а самі роботи почнуть з весни. Міст планують побудувати в 2021 році.
Місцеве видання "Полтавщина" з посиланням на обласну держадміністрацію наводить технічні характеристики майбутнього моста. Його протяжність складе півтора кілометра, а з урахуванням під'їзних доріг - 19,6 км. Вартість проекту - 338 млн доларів.
Зараз фахівці розглядають три варіанти місця, де з'явиться нова мостова переправа.
Прохання жителів Кременчука про будівництво нового моста в межах міста відхилили, так як хочуть вивести транзитний транспорт. Але в рамках проекту розглядається варіант реконструкції Крюківського мосту, через який зараз проходять траси Н08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя і М22 Полтава - Олександрія.
Нагадаємо, що з 19 червня розпочалися ремонтні роботи на єдиному мості через Дніпро, який з'єднує лівий і правий берег річки на цій ділянці Кременчуцького водосховища.
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