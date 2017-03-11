Журі Берлінського кінофестивалю очолить режисер Том Тиквер
"Том Тиквер є одним з найпомітніших німецьких режисерів, на міжнародному рівні він заявив про себе як серйозний кінодіяч. Його видатний талант і унікальне режисерське бачення знайшли свій прояв у різних жанрах кіно. Ми отримали чудового голову журі", - зазначив директор фестивалю Дітер Кослик.
Режисер за свою творчу кар'єру шість разів брав участь у "Берлінале" в різних програмах, вперше - в 1992 році. Його найбільш помітними роботами вважаються "Біжи, Лола, біжи" (1998), "Парфумер" (2006), "Хмарний атлас" (2012). Останньою роботою Тиквера є серіал "Вавилон Берлін", сценарій якого грунтується на книгах німецького автора Фолькера Кутчера.
Берлінський кінофестиваль у 68-й раз пройде в німецькій столиці 15-25 лютого 2018 року. Програма заходів поки не оголошена.
Нагадаємо, минулого року на Берлінському кінофестивалі відбувся показ документального фільму “Маріуполь”, що розповідає про життя українців у зоні АТО та на прилеглих територіях. Стрічку зняв литовський режисер Мантас Кведаравічус. Він розповідає, що у фільмі є унікальні кадри – наприклад, справжній бій в Широкіно, який знімали буквально під кулями.
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