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Журі Берлінського кінофестивалю очолить режисер Том Тиквер

Берлінале-2018 буде проходити з 15 по 25 лютого
Журі Берлінського кінофестивалю в 2018 році очолить німецький режисер і сценарист Том Тиквер.
Журі Берлінського кінофестивалю очолить режисер Том Тиквер Фото: з відкритих джерел

"Том Тиквер є одним з найпомітніших німецьких режисерів, на міжнародному рівні він заявив про себе як серйозний кінодіяч. Його видатний талант і унікальне режисерське бачення знайшли свій прояв у різних жанрах кіно. Ми отримали чудового голову журі", - зазначив директор фестивалю Дітер Кослик. 

Режисер за свою творчу кар'єру шість разів брав участь у "Берлінале" в різних програмах, вперше - в 1992 році. Його найбільш помітними роботами вважаються "Біжи, Лола, біжи" (1998), "Парфумер" (2006), "Хмарний атлас" (2012). Останньою роботою Тиквера є серіал "Вавилон Берлін", сценарій якого грунтується на книгах німецького автора Фолькера Кутчера.

Берлінський кінофестиваль у 68-й раз пройде в німецькій столиці 15-25 лютого 2018 року. Програма заходів поки не оголошена.

Нагадаємо, минулого року на Берлінському кінофестивалі відбувся показ документального фільму “Маріуполь”, що розповідає про життя українців у зоні АТО та на прилеглих територіях. Стрічку зняв литовський режисер Мантас Кведаравічус. Він розповідає, що у фільмі є унікальні кадри – наприклад, справжній бій в Широкіно, який знімали буквально під кулями.

 
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03 11 2017 10:37
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