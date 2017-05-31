У Чернівецькій області пасажири електрички вистрибували з вікон через задимлення
Про інцидент, який стався в середу, 31 травня, близько 7:30 ранку, повідомили рятувальники.
"На місце події відразу ж був направлений черговий караул рятувальників державної пожежно-рятувальної частини №3 м.Чернівців. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що виникло задимлення локомотива з подальшим поширенням диму у вагон", – йдеться в повідомленні ДСНС.
Фото: cv.dsns.gov.ua
Як повідомило видання "Молодий буковинець", приміський потяг складався з трьох вагонів і задимівся ще на території Чернівців.
Пасажири поїзда вистрибували з вікон, щоби врятуватися.
Нагадаємо, 27 травня о 5:55 на станції "Нігин" у Хмельницькій області сталося зіткнення пасажирського потягу №139 Кам'янець-Подільський з маневровим локомотивом вантажного поїзда. Один пасажирський вагон і локомотив зійшли з рейок. Легкі травми отримали шестеро пасажирів, серед них четверо дітей.
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