У деклараціях 11 чиновників знайшли власні каплиці та церкви
Аналітики проекту склали рейтинг, на першому місці якого опинилася колишня інспекторка Харківської митниці Ірина Табака. В її декларації перед звільненням можна побачити недобудовану каплицю площею 295 кв. м, яка знаходиться у власності Релігійного управління Харківського екзархату Української греко-католицької церкви і користується нею чоловік Табаки, який є священиком.
Друге місце, згідно з дослідженням, посіла державний реєстратор Богородчанської селищної ради Івано-Франківської області Орися Гринишин. Вона володіє 90% будівлі в'їздової брами Домініканського монастиря ХVІІІ століття. Інші 10% належать завідувачу Богородчанської районної державної нотаріальної контори Іванові Войташеку, проте задекларував він їх як просте нежитлове приміщення, скромно змовчавши в описі майна, що це саме церква.
За даними аналітиків, бронзовою призеркою рейтингу стала провідна спеціалістка Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області Леся Домітрак. Її чоловік володіє монастирем святого Йосипа площею 273,7 кв. м.
Четверта позиція за новопризначеним суддею Конституційного суду Сергієм Головатим. Він задекларував 200-метрову Свято-Покровську церкву в селищі Вільшана Черкаської області, яка була споруджена його коштом.
Замикає топ-5 рейтингу депутат Миколаївської селищної ради Дніпропетровської області і за сумісництвом настоятель двох храмів Іван Батіг. Він вніс до декларації оренду одного за своїх "робочих місць" - церкви у селі Широка Дача площею 200 кв. м.
Згідно з результатами дослідження, також культові споруди задекларували:
- депутатка Старокостянтинівської райради Хмельницької області Олена Фурсова (храм площею 175,8 кв. м);
- головний держінспектор Чернівецької митниці Михайло Москалов (недобудована капличка площею 70 кв. м);
- консультант Апарату Верховної Ради Олена Куцел (каплиця площею 65,4 кв. м);
- народний депутат Михайло Папієв (капличка площею 28 кв. м);
- суддя Верховного суду Микола Лагнюк (капличка площею 16 кв. м).
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