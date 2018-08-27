У деклараціях 11 чиновників знайшли власні каплиці та церкви

Про це йдеться у розслідуванні проекту "Декларації" на Bihus.Info

11 посадовців задекларували власні каплички та навіть церкви.

Аналітики проекту склали рейтинг, на першому місці якого опинилася колишня інспекторка Харківської митниці Ірина Табака. В її декларації перед звільненням можна побачити недобудовану каплицю площею 295 кв. м, яка знаходиться у власності Релігійного управління Харківського екзархату Української греко-католицької церкви і користується нею чоловік Табаки, який є священиком.

Друге місце, згідно з дослідженням, посіла державний реєстратор Богородчанської селищної ради Івано-Франківської області Орися Гринишин. Вона володіє 90% будівлі в'їздової брами Домініканського монастиря ХVІІІ століття. Інші 10% належать завідувачу Богородчанської районної державної нотаріальної контори Іванові Войташеку, проте задекларував він їх як просте нежитлове приміщення, скромно змовчавши в описі майна, що це саме церква.

За даними аналітиків, бронзовою призеркою рейтингу стала провідна спеціалістка Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області Леся Домітрак. Її чоловік володіє монастирем святого Йосипа площею 273,7 кв. м.

Четверта позиція за новопризначеним суддею Конституційного суду Сергієм Головатим. Він задекларував 200-метрову Свято-Покровську церкву в селищі Вільшана Черкаської області, яка була споруджена його коштом.

Замикає топ-5 рейтингу депутат Миколаївської селищної ради Дніпропетровської області і за сумісництвом настоятель двох храмів Іван Батіг. Він вніс до декларації оренду одного за своїх "робочих місць" - церкви у селі Широка Дача площею 200 кв. м.

Згідно з результатами дослідження, також культові споруди задекларували:

- депутатка Старокостянтинівської райради Хмельницької області Олена Фурсова (храм площею 175,8 кв. м);

- головний держінспектор Чернівецької митниці Михайло Москалов (недобудована капличка площею 70 кв. м);

- консультант Апарату Верховної Ради Олена Куцел (каплиця площею 65,4 кв. м);

- народний депутат Михайло Папієв (капличка площею 28 кв. м);

- суддя Верховного суду Микола Лагнюк (капличка площею 16 кв. м).