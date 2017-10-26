У Донбасі в результаті ДТП з військовими загинув мирний житель

В населеному пункті Криничне Нікольського району Донецької області 26 жовтня сталася ДТП за участю транспортного засобу збройних сил України та моторолера, яким керував мирний житель

"Попередньо встановлено, що внаслідок того, що водій моторолера під час повороту на нерегульованому перехресті не переконався в безпеці маневру, сталося зіткнення з військовим транспортним засобом", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наголошується, що потерпілий мирний житель був госпіталізований, але лікарям не вдалося врятувати йому життя.

Ознак алкогольного або наркотичного сп'яніння у військового водія виявлено не було.

На місці ДТП працює оперативна група Військової служби правопорядку та Національної поліції. За фактом події призначено службове розслідування.

Зазначимо, упродовж сьогоднішнього дня бойовики продовжували обстрілювати українські позиції з усіх напрямків і поодиноко застосовували міномети, втрат серед військових немає.

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