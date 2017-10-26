АТО: Бойовики обстрілювали сили ЗСУ на всіх напрямках

Українські військові чотири рази відкривали вогонь у відповідь

Упродовж сьогоднішнього дня бойовики продовжували обстрілювати українські позиції з усіх напрямків і поодиноко застосовували міномети, втрат серед військових немає.

"Так, на Приморському напрямку бойовики тричі били з 82-міліметрових мінометів, різних видів гранатометів і великокаліберних кулеметів по оборонцях Широкиного", - повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 26 жовтня 2017 року.

На Луганському напрямку бойовики випустили щонайменше 20 мін калібру 82 міліметри на підступах до Троїцького. А озброєння БМП застосовували неподалік Попасної.

"На Донецькому напрямку під вогонь гранатометів і стрілецької зброї потрапили наші укріплення біля Авдіївки, Пісків та Троїцького", - повідомляють у штабі.

Зазначається, що українські військові чотири рази вогнем у відповідь пригнічували активність противника.

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Нагадаємо, за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушували перемир'я. У відповідь українські бійці 9 разів застосовували зброю, змушуючи ворога дотримуватися режиму тиші.

