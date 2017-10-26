Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

Наразі на Сході окопна війна, бойових втрат, на щастя, стало менше, тому 80% клієнтів добровольчого батальйону це місцеве населення. На відміну від військової медицини, ситуація з цивільною на Луганщині і Донеччині кепська, кожна друга медична посада вакантна, і оскільки медицина зараз є справою регіональних і місцевих громад, то скажімо, їхати в Харків чи Дніпро луганчанину проблемно. По-перше логістика, по-друге оскільки він там не проживає, на нього не розраховано в бюджеті. Саме тому, добровольці ПДМШ щомісяця їдуть на Схід і надають допомогу кільком тисячам жителів Донеччини і Луганщини. Врешті решт, ПДМШ закладає той грунт лояльності і патріотичності без якого будь-яка визвольна операція не має сенсу. Не будуть же там стояти військові частини вічно.

Перш за все, медицина чогось коштує, питання хто платить. Держбюджет, страхові чи людина з власної кишені, але щоб зробити МРТ є якась собівартість. 8% ВВП на медицину, - це середня цифра у Європейському Союзі. У нас зараз, якщо не помиляюсь, менше трьох. Щодо перерозподілу грошей, вони будуть йти за пацієнтом, чи вони будуть акумульовані, чи будуть розприділятися як субсидії, не вирішує загальну проблему. Щоб медицина не розвалилась потрібно певна сума на обслуговування.

От допустимо техобслуговування автомобіля коштує три тисячі гривень, якщо у вас є півтори тисячі, вкладете ви їх в один гаманець, чи розкидаєте по кишеням, проблема не вирішується. Ми знаємо скільки коштує стентування людини, знаємо кількість захворювань в середньому на рік, питання в тому, що треба купити той стент. Те ж саме маємо зробити з онкологією, з інфекційними хворобами. Бо онкологія, це дороговартісне лікування. Питання, в тому, що має бути радикально переглянуте фінансування охорони здоров’я, щоб ми просто не вимирали як нація, а тоді вже шукати джерела співфінансування. Я думаю, що українець з нашими тарифами навряд чи є правильним джерелом співфінасування охорони доров’я, як пропонує медична реформа. Воно є недостатнім, і треба думати де ці гроші взяти, а цієї відповіді медреформа не дає. Знову ж таки, є принципова заувага, ну ок, гроші пішли за пацієнтом, але хто буде тримати стіни? Для того, щоб гроші пішли за студентом потрібно було побудувати це чудове приміщення. І як би ми не говорили, лікування відбувається в лікарнях, особливо стаціонарне лікування. Питання де ми візьмемо гроші?

І останнє, що я часто бачу, питання округів, та реформа яка вже в дії. Зачасту, госпітальний округ не там де найзручніше привозити людей, а там де вже є свій депутат, де є якісь інтереси залучити додаткове фінансування.

Ставлюсь з повагою та сміливістю до Уляни та її команди, чи вдасться їм закласти нові рамки не знаю, поки бачу перетасовування тих же пазлів, на жаль. Плюс я бачу величезні проблеми з ефективністю апарату, бо спочатку ти реформуєш міністерство, а потім ти реформуєш галузь.

Ситуація складна, дуже важко ставати міністром без політичної підтримки в парламенті, помітно, що зайшли вони (команда Уляни Супрун) в клінч з комітетом. Завжди коли питають про медреформу я кажу, що поки парламентарі з міністерством конфліктують за медреформу, ми її тихо третій рік робимо, апробовуючи нові механізми, які дають результат.