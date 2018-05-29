У Флориді через ураган загинули два журналісти
У Полк-Каунті, штат Північна Кароліна, два телевізійних журналіста загинули, коли дерево впало на їх автомобіль, інформує NBC.
Загиблі працювали в одному з філіалів NBC. Шторм супроводжується сильними зливами і повенями.
"Центр "Альберто" досяг суші біля міста Лагуна-Біч, штат Флорида. Сильні опади та підтоплення зареєстровані в ряді районів півострова Флорида", - йдеться у попередженні Національного центру по спостереженню за ураганами, штаб-квартира якого розташована в Маямі.
Раніше управління з надзвичайних ситуацій Флориди повідомляло, що понад 2,6 тис. будинків в штаті залишилися без електроенергії.
Через "Альберто" в штатах Алабама, Міссісіпі і Флорида раніше був введений режим надзвичайної ситуації. Про небезпеку повеней через проливні дощі оголошено також у штатах Північна Кароліна, Теннессі і Джорджія.
За інформацією ЗМІ, збитки США від шторму "Альберто" можуть скласти $1 млрд.
Нагадаємо, що збитки від стихійних лих у світі у 2017 році виявилися одними з найбільш значних за історію підрахунку.
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