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У Флориді через ураган загинули два журналісти

На автомобіль журналістів упало дерево
Через субтропічний шторм "Альберто", що обрушився на американський штат Флорида, є перші людські жертви.
У Флориді через ураган загинули два журналісти Фото: Bild

У Полк-Каунті, штат Північна Кароліна, два телевізійних журналіста загинули, коли дерево впало на їх автомобіль, інформує NBC.

Загиблі працювали в одному з філіалів NBC. Шторм супроводжується сильними зливами і повенями.

"Центр "Альберто" досяг суші біля міста Лагуна-Біч, штат Флорида. Сильні опади та підтоплення зареєстровані в ряді районів півострова Флорида", - йдеться у попередженні Національного центру по спостереженню за ураганами, штаб-квартира якого розташована в Маямі.

Раніше управління з надзвичайних ситуацій Флориди повідомляло, що понад 2,6 тис. будинків в штаті залишилися без електроенергії.

Через "Альберто" в штатах Алабама, Міссісіпі і Флорида раніше був введений режим надзвичайної ситуації. Про небезпеку повеней через проливні дощі оголошено також у штатах Північна Кароліна, Теннессі і Джорджія.

За інформацією ЗМІ, збитки США від шторму "Альберто" можуть скласти $1 млрд.

Нагадаємо, що збитки від стихійних лих у світі у 2017 році виявилися одними з найбільш значних за історію підрахунку.

 

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29 05 2018 10:17
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