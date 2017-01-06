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У Франції не знайшли слідів російських кібератак на штаб Макрона

Хакерська атака "була настільки загальною і простою, що здійснити її міг будь-хто"
Фахівці Національного агентства безпеки інформсистем Франції (ANSSI) не виявили слідів втручання російських хакерів у передвиборчу кампанію Еммануеля Макрона
У Франції не знайшли слідів російських кібератак на штаб Макрона Емануель Макрон. Фото: AFP

Про це заявив керівник агентства Гійом Пупар в інтерв’ю АР.

Пупар сказав, що не знайдено жодних ознак того, що російська хакерська група, відома як APT28, яку також звинувачують у хакерських атаках під час президентських виборів у США, відповідальна за це.

За словами Пупара, хакерська атака "була настільки загальною і простою, що здійснити її міг будь-хто".

Він вважає, що простота атаки свідчить про те, що її могла здійснити навіть одна людина.

"Такі люди можуть бути у будь-якій країні", - наголосив Пупар.

Раніше повідомлялось, що російські кіберзлочинці здійснили близько 160 атак на сервери штабу кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона.

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01 06 2017 21:08
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