CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФахівці Національного агентства безпеки інформсистем Франції (ANSSI) не виявили слідів втручання російських хакерів у передвиборчу кампанію Еммануеля МакронаПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції не знайшли слідів російських кібератак на штаб Макрона
Хакерська атака "була настільки загальною і простою, що здійснити її міг будь-хто"
Емануель Макрон. Фото: AFP
Про це заявив керівник агентства Гійом Пупар в інтерв’ю АР.
Пупар сказав, що не знайдено жодних ознак того, що російська хакерська група, відома як APT28, яку також звинувачують у хакерських атаках під час президентських виборів у США, відповідальна за це.
За словами Пупара, хакерська атака "була настільки загальною і простою, що здійснити її міг будь-хто".
Він вважає, що простота атаки свідчить про те, що її могла здійснити навіть одна людина.
"Такі люди можуть бути у будь-якій країні", - наголосив Пупар.
Раніше повідомлялось, що російські кіберзлочинці здійснили близько 160 атак на сервери штабу кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона.
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01 06 2017 21:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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