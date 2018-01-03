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У "Газпромі" незгодні з рішенням Стокгольмського арбітражу

У компанії пообіцяли захищати свої права всіма законними способами
Російські ЗМІ пишуть, що в компанії "Газпром" незгодні з рішенням Стокгольмського арбітражу в суперечці з компанією "Нафтогаз України".
У "Газпромі" незгодні з рішенням Стокгольмського арбітражу Фото: gazeta.ru

У "Газпромі" вказали, що за підсумками такого вердикту виник дисбаланс у відносинах з "Нафтогазом" щодо постачання і транзиту газу. У компанії пообіцяли захищати свої права всіма законними способами, повідомляють "РИА Новости".

"З урахуванням раніше присудженої на користь "Газпрому" суми за контрактом на поставку арбітри зробили залік зустрічних вимог, за підсумками якого "Газпром" зобов'язаний заплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

Офіційний сайт "Газпрому" ще жодним чином не коментував рішення, оприлюднене ввечері 28 лютого.

Нагадаємо, в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

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01 03 2018 09:38
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