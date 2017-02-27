У Google подали позов до суду на Uber через крадіжку технологій
Позов був направлений в четвер, 23 лютого, в окружний суд Сан-Франциско, повідомляє ЦТС з посиланням на Business Insider.
У документі стверджується, що команда інженерів, яка працювала на Google, вкрала розробки лідара - лазерного датчика, який забезпечує автомобілю орієнтацію щодо навколишніх об'єктів.
"Отто і Uber взяли інтелектуальну власність Waymo таким чином, що дозволило їм уникнути ризиків, втрат часу і коштів на самостійну розробку своїх власних технологій", - підкреслюється в позові.
У грошовому вираженні позивач оцінює збиток від крадіжки в більш ніж півмільярда доларів.
Як фігурант справи згадується один з перших членів команди, який працював над безпілотником Google, - Ентоні Левандовські. Після дев'яти років роботи, в січні 2016 року, він заснував Otto.
Через шість місяців Uber купив Otto за 680 млн доларів. Позивач стверджує, що за шість тижнів до звільнення з Google Левандовські скачав більше 14 тис. конфіденційних файлів з інформацією про розробки Waymo.
Як зазначає позивач, він дізнався про крадіжку, коли його адреса була випадково скопійована в повідомлення електронної пошти з кресленнями плати лідара Uber, "що має разючу подібність" з розробками Waymo.
Uber заявила, що ознайомилася зі звинуваченнями і "уважно розгляне" це питання.
Нагадаємо, що американська компанія Uber, відома своїм додатком для замовлення таксі, вирішила ввести для своїх клієнтів у Бразилії послугу з виклику таксі-вертольота.
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