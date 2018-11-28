У Грузії оголосили екзит-поли другого туру виборів

У Грузії оприлюднили результати екзит-полу за підсумками голосування виборців у другому турі президентських виборів.

Результати свідчать про те, що перемогу здобула кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія" Саломе Зурабішвілі, за яку проголосували 55% виборців, повідомляє Грузія Online.

Її конкурент опозиційний кандидат Григол Вашадзе отримав 45% голосів.

Опитування проводила американська компанія Edison Research. Ця ж компанія проводила екзит-пол і в ході першого туру виборів і його результат був дуже близьким до реальних результатів голосування.

Як відомо, у першому турі 28 жовтня за результатами голосування відрив між лідерами гонки становив менше 1%. Зурабішвілі отримала 38,66% голосів виборців, Вашадзе - 37,7%.

Нагадаємо, що Грузія востаннє обирає президента всенародно. Згідно зі змінами до Конституції Грузії, з 2024 року обрання глави держави стане прерогативою спеціальних вибірників, яких призначить парламент.

Відповідно до поправок до Конституції, які вступлять в силу відразу після інавгурації, повноваження новообраного президента будуть обмежені.

Президент залишиться главою країни і головнокомандуючим, проте всі рішення йому доведеться узгоджувати з урядом.

При цьому президент збереже за собою право на помилування ув'язнених, використання вето на прийняті парламентом законопроекти і призначення референдумів.