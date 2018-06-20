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У мерії Харкова розпилили газ та запалили димові шашки, - ВІДЕО

На місці праццювали три відділення ДСНС
У Харківській міськраді чоловік з шевроном муніципальної охорони розпилив газ з балончика в сторону активістів, які намагалися піднятися в зал.
У мерії Харкова розпилили газ та запалили димові шашки, - ВІДЕО Фото: facebook / Pavel Velitskiy

У приміщенні підпалили димові шашки, повідомляє Громадське.Харків. 

Зазначається, що перед конфліктом вранці 20 червня під харківської мерією відбувався пікет за участю активістів, що вимагали вільного входу на сесії міськради.

Активісти з плакатами "Влада нас не чує" і "Відкрита рада" виступали за забезпечення вільного доступу всіх охочих на сесії міськради. Близько 30 осіб мітингували під будівлею, а потім зуміли прорватися в мерію.

Речник ДСНС Ігор Лупандін повідомив, що о 10:07 у чергову частину надійшов дзвінок з приводу задимлення другого поверху міськради. На місці працювали 3 відділення ДСНС, двоє на автоцистерні та одне — на драбині. Була проведена евакуація з приміщення. На місці працює оперативна група ДСНС та правоохоронців.

Зазначимо, на відео, розміщеному на сторінці харківського "Нацкорпусу", видно, як протестувальники принесли під будівлю мерії сміттєвий бак і кинули в нього одного з чиновників після тривалого словесного конфлікту з ним. Одна з претензій протестувальників полягає в тому, що їх не пускають на засідання міської ради.

Нагадаємо, вчора 19 червня під Верховною Радою афганці та шахтарі штурмували парламент. Учасники мітингу прорвали кордон поліції, сталися сутички.

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20 06 2018 11:05
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