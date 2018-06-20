У мерії Харкова розпилили газ та запалили димові шашки, - ВІДЕО
У приміщенні підпалили димові шашки, повідомляє Громадське.Харків.
Зазначається, що перед конфліктом вранці 20 червня під харківської мерією відбувався пікет за участю активістів, що вимагали вільного входу на сесії міськради.
Активісти з плакатами "Влада нас не чує" і "Відкрита рада" виступали за забезпечення вільного доступу всіх охочих на сесії міськради. Близько 30 осіб мітингували під будівлею, а потім зуміли прорватися в мерію.
Речник ДСНС Ігор Лупандін повідомив, що о 10:07 у чергову частину надійшов дзвінок з приводу задимлення другого поверху міськради. На місці працювали 3 відділення ДСНС, двоє на автоцистерні та одне — на драбині. Була проведена евакуація з приміщення. На місці працює оперативна група ДСНС та правоохоронців.
Зазначимо, на відео, розміщеному на сторінці харківського "Нацкорпусу", видно, як протестувальники принесли під будівлю мерії сміттєвий бак і кинули в нього одного з чиновників після тривалого словесного конфлікту з ним. Одна з претензій протестувальників полягає в тому, що їх не пускають на засідання міської ради.
Нагадаємо, вчора 19 червня під Верховною Радою афганці та шахтарі штурмували парламент. Учасники мітингу прорвали кордон поліції, сталися сутички.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"