У кабінеті одного з керівників поліції Києва знайшли 100 тисяч доларів
"Під час проведення обшуку у службовому кабінеті полісмена були вилучені грошові кошти в загальній сумі понад 104 тис. доларів США, з яких лише 49 тис. доларів США мали підтверджені джерела походження", - повідомляє прес-служба столичної прокуратури.
За інформацією прокуратури, щодо законності набуття решти 55 тисяч у посадовця немає жодних доказів.
"Окрім цього, вказані гроші не були внесені поліцейським у декларацію про доходи та майновий стан", - додають у прес-службі.
Зазначається, що вказаному службовцю оголошено підозру за статтями 366-1 та 368-2 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації та незаконне збагачення).
Вже підготовлено клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Нагадаємо, що Сихівський районний суд Львова оголосив вирок колишньому міському голові міста Миколаїв Львівської області Ігорю Хімчаку – дев'ять років позбавлення волі. Його затримали під час отримання мільйона гривень хабара.
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