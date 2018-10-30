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У кабінеті одного з керівників поліції Києва знайшли 100 тисяч доларів

Службовцю оголошено підозру
Під час обшуку в кабінеті заступника начальника відділу управління карного розшуку поліції Києва вилучили 104 тисячі доларів, підозрюють у незаконному збагаченні.
У кабінеті одного з керівників поліції Києва знайшли 100 тисяч доларів Фото: facebook.com/permalink

"Під час проведення обшуку у службовому кабінеті полісмена були вилучені грошові кошти в загальній сумі понад 104 тис. доларів США, з яких лише 49 тис. доларів США мали підтверджені джерела походження", - повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

За інформацією прокуратури, щодо законності набуття решти 55 тисяч у посадовця немає жодних доказів.

"Окрім цього, вказані гроші не були внесені поліцейським у декларацію про доходи та майновий стан", - додають у прес-службі.

Зазначається, що вказаному службовцю оголошено підозру за статтями 366-1 та 368-2 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації та незаконне збагачення).

Вже підготовлено клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу.


Фото: kyiv.gp.gov.ua

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30 10 2018 16:54
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