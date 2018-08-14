У камері екс-"торнадівців" у Лук’янівському СІЗО провели обшуки

Правоохоронці провели обшуки у камерах Лук’янівського СІЗО столиці, де 9 серпня засуджені екс-бійці спецроти "Торнадо" влаштували бунт.

"Обшуки в камерах Лук’янівського СІЗО. Вони точно герої? #торнадо", - повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.

Вона не уточнила, ні коли саме проводили обшуки, ні що вилучили, лише оприлюднила кілька фото.



ФОТО З TWITTER ЛАРИСИ САРГАН

Як видно зі світлин, у камерах СІЗО знайшли прапор зі свастикою, дорогий алкоголь, саморобні бити, молотки, ножі, столярні інструменти, викрутки, мотузки, дерев’яні макети ножів тощо.