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У камері екс-"торнадівців" у Лук’янівському СІЗО провели обшуки

У камерах СІЗО знайшли прапор зі свастикою, дорогий алкоголь, саморобні бити, молотки, ножі, столярні інструменти, викрутки, мотузки, дерев’яні макети ножів тощо
Правоохоронці провели обшуки у камерах Лук’янівського СІЗО столиці, де 9 серпня засуджені екс-бійці спецроти "Торнадо" влаштували бунт.
У камері екс-"торнадівців" у Лук’янівському СІЗО провели обшуки ФОТО: З TWITTER ЛАРИСИ САРГАН

"Обшуки в камерах Лук’янівського СІЗО. Вони точно герої? #торнадо", -  повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.

Вона не уточнила, ні коли саме проводили обшуки, ні що вилучили, лише оприлюднила кілька фото. 


ФОТО З TWITTER ЛАРИСИ САРГАН 

Як видно зі світлин, у камерах СІЗО знайшли прапор зі свастикою, дорогий алкоголь, саморобні бити, молотки, ножі, столярні інструменти, викрутки, мотузки, дерев’яні макети ножів тощо. 

 
ФОТО З TWITTER ЛАРИСИ САРГАН 

Як повідомлялось, 9 серпня правоохоронці заявили, що екс-бійці батальйону "Торнадо" у Лук'янівському СІЗО вимагали в іноземця майно та готували заворушення, а потім влаштували збройний опір. Нібито в засуджених у камері були саморобні вибухові пакети, холодна зброя та пальне.

Київська поліція відкрила провадження щодо посягання на життя працівника правоохоронного органу.

З’ясувалося, що двоє співробітників Лук’янівського СІЗО могли допомогти засудженим екс-бійцям.

Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що працівникам Лук'янівського СІЗО загрожує як мінімум звільнення.

 

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14 08 2018 20:40
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