У камері екс-"торнадівців" у Лук’янівському СІЗО провели обшуки
"Обшуки в камерах Лук’янівського СІЗО. Вони точно герої? #торнадо", - повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.
Вона не уточнила, ні коли саме проводили обшуки, ні що вилучили, лише оприлюднила кілька фото.
ФОТО З TWITTER ЛАРИСИ САРГАН
Як видно зі світлин, у камерах СІЗО знайшли прапор зі свастикою, дорогий алкоголь, саморобні бити, молотки, ножі, столярні інструменти, викрутки, мотузки, дерев’яні макети ножів тощо.
Як повідомлялось, 9 серпня правоохоронці заявили, що екс-бійці батальйону "Торнадо" у Лук'янівському СІЗО вимагали в іноземця майно та готували заворушення, а потім влаштували збройний опір. Нібито в засуджених у камері були саморобні вибухові пакети, холодна зброя та пальне.
Київська поліція відкрила провадження щодо посягання на життя працівника правоохоронного органу.
З’ясувалося, що двоє співробітників Лук’янівського СІЗО могли допомогти засудженим екс-бійцям.
Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що працівникам Лук'янівського СІЗО загрожує як мінімум звільнення.
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